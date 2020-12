<span style='text-decoration: underline;'>Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de la population</span>:<br><span style='color:red;'>Les villages de Bethioua font leurs adieux à l’isolement</span>

Plusieurs zones d’ombre à travers la daïra de Béthioua ont enregistré la réalisation de nombreux projets de développement local rentrant dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de la population de ces zones reculées dépourvues des commodités les plus élémentaires pour une vie décente et digne», apprend-on auprès de la wilaya d’Oran, notant que «la commune de Béthioua a bénéficié de 34 projets de développement répartis sur 9 zones d’ombre».

«Il s’agit principalement des villages d’El Maraihia, Al Bouachiria 1, 2 et 3, le Rond Point El Maleh, la commune de Béthioua, le village d’Al-Hedjadjma dans la commune d’Ain Al-Bia et les villages d’Al Djabahara et Al-Chouacha, rond-point Al Chaouacha dans la commune de Mers El Hadjadj», ajoute la même source expliquant que «Le Directeur de l’Administration Locale près la wilaya d’Oran s’est longuement enquis sur l’avancement des projets de développement dans les zones d’ombre de la daïra de Béthioua».

«Les travaux de 10 projets sur 34 projets ont été achevés», a-t-on indiqué soulignant qu’«une enveloppe financière estimée à 117.151.678,57 DA a été consacrée». Les projets ont concerné les travaux de raccordement au réseau électrique et d’éclairage public dans le quartier Maraihia au niveau la commune de Béthioua, la réalisation d’un transformateur électrique dans la zone de Maraihia au niveau de la même, commune, la réalisation d’un stade de proximité dans la zone Al-Bouachiria 02 au niveau de la commune de Béthioua, des travaux de raccordement au réseau électrique et d’éclairage public dans la zone d’Al-Maleh toujours dans la même localité, le raccordement au réseau de distribution d’eau potable dans le village d’Al-Bouachiria 02, l’aménagement de la route reliant la zone de Chehairia et le rond-point d’Al Hedjadjma dans la commune d’Ain Al-Bia, sur une distance de 2,4 km, l’aménagement de la route nationale N° 13 sur une distance de 1,5 km dans la zone d’Al-Hedjadjma au niveau de la commune d’Ain El-Bia, raccordement au réseau de gaz naturel au profit des familles du village d’Al-Djahfla au niveau de la commune de Mers Al-Hadjadj, réalisation d’un réseau d’assainissement, Partie 1, dans la commune de Mars Al-Hadjadj, réalisation du réseau d’assainissement dans la commune d’Ain El-Bia.

Actuellement, ajoute la même source, 24 opérations sont en cours d’exécution pour un coût global de 356.968.363.76 DA. Toutes ces opérations sont supervisées par la personne du wali d’Oran, ayant chargé, en fin de semaine passée le directeur de l’administration locale pour guider une caravane de wilaya en vue de procéder au recensement et la prise en charge des besoins de la population des zones d’ombre.

