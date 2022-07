<span style='text-decoration: underline;'>Baisse de rideau sur les jeux méditerranéens</span>:<br><span style='color:red;'>Les visiteurs languissent déjà Oran</span>

A peine clôturés, les jeux méditerranéens qu’a organisés la ville d’Oran, font déjà des nostalgiques, tant cet événement à produit de la joie chez la population oranaise et ses hôtes nationaux et étrangers qui confient, pour ceux interrogés sur leurs impressions, avoir rarement vécu une telle ambiance qui, faut-il l’avouer, manquait terriblement, notamment depuis l’avènement de la pandémie qui avait plombé, durant plus de deux ans, l’atmosphère.

Il est vrai, que depuis longtemps, et hormis, l’organisation de la coupe d’Afrique des nations en Algérie, rarement, les Algériens ont eu accès à des manifestations sportives et culturelles d’un tel niveau et d’une telle ampleur, lors desquelles des nations de différentes nationalités, ont foulé le sol national pour partager l’espace d’un instant, des moments inoubliables de paix et de fraternité et de consolidation de liens qui resteront longtemps gravés dans la mémoire des uns et des autres. Pour ceux et celles qui ont visité pour la toute première fois, la ville d’Oran, le souvenir est impérissable, allant jusqu’à qualifier de «succulent», les quelques moments passés dans la charmante ville qu’ait devenue El Bahia qui s’était habillée de ses plus beaux habits, retrouvant ainsi, le charme qui l’avait toujours caractérisée. Nombre de familles disent déjà languir Oran, mais promettent que leur prochaine destination « vacances » est toute tracée. Ce sera la ville d’Oran, ses plages, ses artères et ses boulevards et le fameux site olympique qui a accueilli les jeux en guise de pèlerinage. Il faut dire que la symbiose qu’ont généré ces jeux, laisseront des traces dans les mémoires, notamment pour les plus jeunes, qui ont vécu une communion sans précédent, haute en couleurs.

L’euphorie étant toujours dans les esprits, il va être difficile de s’en départir, bien qu’il aille falloir faire avec. L’Aïd El Adha compensera certainement cette liesse et aidera à la prolonger. Le moment unique qu’ont été ces jeux, dans l’histoire de nombre de citoyens, feront date et berceront à jamais leurs souvenirs.

Karim Bennacef