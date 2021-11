<span style='text-decoration: underline;'>Mohamed Charfi, président de l’ANIE</span>:<br><span style='color:red;'>«Les voix des électeurs seront préservées»</span>

Le citoyen est libre de choisir son candidat que ce soit pour les élections présidentielles, législatives ou locales.

C’est ce qu’a indiqué jeudi dernier le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

L’ANIE garantit aux électeurs de choisir librement leurs candidats, a rassuré le président de l’ANIE qui a affirmé que les voix des électeurs seront préservées lors des élections locales de ce samedi.

«L’Algérie nouvelle était fondée sur le libre choix du peuple de ses représentants aux Assemblées élues, rassurant les électeurs, que leurs voix seront préservées» lors des élections qui auront lieu aujourd’hui.

Intervenant lors de sa visite au centre de «Abderrahmane Kahouadji» à Oued Koriche et au centre «Mohamed Khemisti» de Chéraga (Alger) pour s’enquérir des préparatifs du scrutin du 27 novembre courant, M. Charfi a indiqué dans une déclaration à la presse que «l’Algérie nouvelle est fondée sur le libre choix par le peuple de ses représentants». Il a affirmé que ce processus a été entamé par l’élection du président de la République et le Parlement. «Nous avons amorcé notre parcours par l’élection d’un Président légitime puis un Parlement libre et enfin des Assemblées locales et de wilayas gérées par les élus du peuple», a-t-il soutenu. Pour M. Charfi, «l’ANIE a veillé à préserver la Amana depuis l’élection présidentielle de 2019».

Par ailleurs, l’intervenant a mis en avant le rôle des élections locales dans l’édification des institutions de la République. Il a ainsi insisté sur l’importance des élections locales dans le processus d’édification institutionnelle de la nouvelle étape que traverse l’Algérie, estimant que «la préservation de cet objectif escomptés par l’ANIE».

Concernant le volet lié à la préparation de l’opération de vote, il a affirmé que des moyens matériels et techniques ont été mis en place. «Des capacités matérielles et techniques qui ont été mobilisées dans le cadre des préparatifs des centres et bureaux de vote», a-t-il fait savoir. Il a cité notamment le respect du protocole sanitaire, soulignant «les qualifications des encadreurs et leur maîtrise des procédures».

À une question pour connaître ses prévisions sur le taux de participation aux élections locales anticipées d’aujourd’hui, M. Charfi table sur une forte participation. Il a évoqué certains indicateurs qui pourraient être derrière la forte participation des électeurs tels que la concurrence entre les candidats et la prise de conscience chez les citoyens pour choisir librement leurs représentants. «Tous les indicateurs dont la forte participation pendant la période de révision exceptionnelle des listes électorales, dénotent d’une forte participation en plus de la concurrence entre candidats. Il y a aussi une prise de conscience chez les citoyens quant à la nécessité de choisir qui devra les représenter», a-t-il déclaré. Le président de l’ANIE a affirmé, dans le même contexte, que «la nouvelle génération aspire à ce que la nouvelle Algérie soit à la hauteur du respect des droits et libertés des citoyens».

Pour ce qui est de sa sortie dans la capitale, M. Charfi a inspecté deux centres de vote. Il a écouté, à cette occasion, des explications sur les mesures prises pour assurer le succès du scrutin, et a donné des instructions concernant les règles à suivre en matière de pratiques et de protocole sanitaires. Il a appelé les acteurs impliqués dans ce contexte à «faire preuve de responsabilité et préserver la Amana».

Samir Hamiche