<span style='text-decoration: underline;'>Professeur Ryad Mahyaoui</span>:<br><span style='color:red;'>«Les voyageurs disposant d’un pass vaccinal dispensés du test PCR»</span>

Le membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie, le Professeur Ryad Mahyaoui, a affirmé que le voyageur titulaire d’un pass vaccinal est dispensé du test PCR à l’entrée ou à la sortie du territoire national.

Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale, le professionnel de la santé a affirmé que cette disposition est en application des nouvelles mesures d’allègement appliquées aux voyageurs transitant par les aéroports, les ports et les frontières terrestres approuvées par le Premier Ministère. Le Pr Mahyaoui a affirmé que ces mesures, qui peuvent être adaptées en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, entreront en vigueur à partir de dimanche 20 mars 2022.

Il a précisé que selon ces mesures, il a été décidé d’annuler le test antigénique à l’arrivée sur le territoire national, affirmant que les voyageurs détenteurs de pass vaccinal n’ont pas à soumettre un test «PCR» au départ ou à l’arrivée.

Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle due au coronavirus, le praticien a affirmé qu’en dépit de l’importante baisse des contaminations, il n’est pas possible de dire que la pandémie est vaincue. «La situation sanitaire due à la pandémie du coronavirus en Algérie s’est beaucoup améliorée, ce qui constitue un motif de satisfaction, mais cela ne signifie pas que l’épidémie a été complètement éliminée, d’autant plus qu’elle sévit encore dans certains pays», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le Pr Mahyaoui a affirmé que l’amélioration de la situation sanitaire suivie par l’allègement des mesures de protection et de prévention constitue une bouffée d’oxygène pour plusieurs activités. «L’amélioration de la situation épidémiologique a eu un impact positif sur certaines activités, comme les agences de tourisme qui ont repris leurs activités à l’occasion de la saison de la Omra», a-t-il souligné.

Il a annoncé, dans le même sillage, l’allègement du protocole sanitaire appliqué au niveau des mosquées à l’occasion du mois sacré du Ramadan en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et Wakfs. L’invité de la chaîne Une a précisé que les mesures d’allègement seront annoncées prochainement.

Évoquant la catégorie vulnérable constituée de personnes âgées, malades chroniques qui souffrent de défaut d’immunité ainsi que les personnes non vaccinées, le Pr Mahyaoui a appelé cette frange de la société à appliquer les mesures de protection notamment au niveau des lieux fermés. Le praticien a rappelé, une nouvelle fois, que la solution face à la pandémie du coronavirus réside dans la vaccination. «La vaccination est toujours considérée comme la seule solution pour faire face à la pandémie», a-t-il insisté, tout en renouvelant son appel aux citoyens sur la nécessité de la vaccination, d’autant plus que tous les centres qui ont été mis à la disposition de cette campagne sont toujours ouverts.»

Le Pr Mahyaoui a déploré, dans ce sillage, le faible taux de vaccination qui n’a pas enregistré une avancée. «Les chiffres n’ont pas beaucoup changé depuis le début de l’opération et seuls 35 % ont reçu la première dose, 30% ont reçu deux doses, et 2,5% ont reçu la troisième dose», a-t-il affirmé.

Il convient de signaler enfin que les cas de contaminations sont repartis à la hausse dans plusieurs pays à l’instar de la Chine qui a décidé de confiner plusieurs millions de personnes.

Samir Hamiche