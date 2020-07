<span style='text-decoration: underline;'>Prévention contre le Covid-19 </span>:<br><span style='color:red;'>Les walis appelés à prendre toutes les mesures nécessaires</span>

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a exhorté les walis à prendre «toutes les décisions qui s’imposent en fonction de la situation de chaque commune, quartier ou foyer d’épidémie».

Lors d’une réunion de coordination en visioconférence avec les walis de la République, le ministre a salué les décisions issues de la séance de travail, exhortant les walis à «trouver les mécanismes pratiques à mettre en place avec le suivi, en temps réel, de la situation épidémiologique dans leurs territoires de compétence». Après avoir mis en avant l’impératif du suivi de la situation au niveau des hôpitaux et de l’accompagnement de ces établissements, le ministre a rappelé les prérogatives qui leur sont attribuées. De même qu’il les a exhortés à l’impératif de garantir aux citoyens l’accès à tous les moyens de prévention.

Le ministre a appelé, par ailleurs, les walis à prendre «toutes les décisions qui s’imposent en fonction de la situation de chaque commune, quartier ou foyer d’épidémie» insistant sur «l’impératif de la rigueur face aux contrevenants à travers l’application des procédures prévues par la réglementation et la législation en vigueur».

Lors de cette réunion, il a été question également des zones d’ombre et l’ensemble des projets lancés au niveau de ces régions, notamment celles enclavées. A ce propos, le ministre a mis l’accent sur «le nécessaire respect des délais et de la qualité des réalisations destinées à la population, conformément à l’engagement des hautes autorités du pays».

Soulignant «le rôle important» des associations et comités de quartiers dans la lutte contre cette pandémie, le ministre a préconisé «la poursuite de leur implication et de leur sensibilisation à l’importance de l’adhésion aux efforts des pouvoirs publics pour surmonter cette crise sanitaire». Concernant le renforcement du rôle de la société civile, M. Beldjoud a évoqué les facilités initiées par le ministère de l’Intérieur au profit des citoyens souhaitant adhérer au mouvement associatif ou créer une association, tous types confondus, citant dans ce sens «la plateforme numérique mise en place via le site du ministère pour les demandes de création d’une association, avec l’engagement d’étudier le dossier et de donner l’agrément dans un délai n’excédant pas 10 jours». Avant de clore, le ministre de l’Intérieur a donné de «fermes» instructions pour «le suivi permanent des différentes questions en lien avec le quotidien du citoyen», soulignant l’importance du «suivi personnel des préoccupations des citoyens et de leur prise en charge immédiate».

Noreddine Oumessaoud