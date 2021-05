<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Inter Régions, groupe Sud-est E1, 11ème journée</span>:<br><span style='color:red;'>L’ESO pour se ressaisir</span>

Après un début en force du club de l’Espérance de Ouargla (ESO), la défaite de trois à zéro face au voisin Rouissat fut sévère et dure à digérer.

Puis c’est encore ce nul concédé à domicile lors de la récente dixième journée d’un but partout devant le MB Hassi Messoud créa une atmosphère de doute et de relâchement parmi l’effectif qui a pourtant très bien préparé sa saison. Selon les chroniqueurs, c’est surtout le manque d’expérience pour cette jeune équipe nouvelle pensionnaire dans ce palier et qui avait, rappelons le, perdu beaucoup de ses jeunes talents partis vers le club voisin de Béni Thour afin d’évoluer en deuxième division. Aujourd’hui, et après dix rounds disputés, l’ES Ouargla occupe la quatrième place au classement général avec 13 points récoltés sur les 30 possibles, soit trois victoires réalisées, quatre matchs nuls et trois défaites, les poulains de l’entraineur Sidi Yekhlef Khair-Eddine avait une belle occasion de se ressaisir en accueillant sur leur pelouse du stade du 24 Février de Ouargla, l’avant dernier, l’ASB Metlili Chaamba. Une victoire qui pourra relancer l’équipe surtout en quête d’un sursaut psychologique dans cette dernière ligne droite du championnat car la réalisation du maintient sera déjà un objectif tracé atteint.

B. Didène