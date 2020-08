<span style='text-decoration: underline;'>Ministre de l’Intérieur du Royaume d’Espagne</span>:<br><span style='color:red;'>L’Espagne exprime la volonté de développer la coopération avec l’Algérie</span>

Le ministre de l’Intérieur du Royaume d’Espagne, Fernando Grande-Marlaska Gomez a exprimé, lundi à Alger, la volonté de son pays de développer la coopération avec l’Algérie dans tous les domaines.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience qui lui a été accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Fernando Grande-Marlaska Gomez a exprimé la volonté de son pays de «développer» ses relations bilatérales avec l’Algérie, affirmant qu’il a transmis au Président Tebboune un message du Chef de Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, dans lequel il exprime «la volonté de l’Espagne de développer sa coopération avec l’Algérie dans tous les domaines». Après avoir réaffirmé au Président Tebboune «la solidité des relations entre l’Algérie et l’Espagne en tant que deux pays amis», le ministre espagnol a souligné que la rencontre avait porté sur «les domaines de coopération bilatérale, notamment sécuritaires dont la lutte contre le crime organisé et la sécurité routière et urbaine». La rencontre a été l’occasion d’examiner les voies et moyens de coopération dans les domaines économiques, l’échange commercial et de visites «aux plus hauts niveaux». Pour rappel, le ministre espagnol effectue une visite officielle d’un jour en Algérie, à la tête d’une importante délégation.