<span style='text-decoration: underline;'>Les visiteurs viennent de toutes les wilayas du pays</span>:<br><span style='color:red;'>L’esplanade du nouveau complexe sportif de Belgaid attire du monde</span>

Beaucoup de citoyens se déplacent chaque après-midi, à la nouvelle esplanade du nouveau complexe sportif de Belgaid.

Un effet, chaque jour, plusieurs véhicules sont stationnés sur place. Les visiteurs découvrent de près cette nouvelle infrastructure composée d’un stade, d’une salle omnisports et le centre nautique. Nous avons aperçu des familles accompagnées de leurs enfants en train de faire le tour dans une ambiance conviviale surtout que le climat est frais sur place à l’approche du coucher de soleil. « C’est un endroit magnifique, je suis venu en compagnie de mes enfants pour découvrir les lieux, en attendant l’entame des jeux méditerranéens, pour suivre sur place les différentes épreuves », nous dira un père de famille. Il est à noter qu’Oran reçoit depuis quelques jours un nombre important de visiteurs venus de plusieurs wilayas du pays afin de passer les vacances, surtout que cette année, la saison estivale coïncide avec la tenue de la 19 eme édition des jeux méditerranéens. Ces visiteurs sont aperçus quotidiennement sur le Front de Mer, la place 1er novembre, d’autres dans les différents sites touristiques et archéologiques de la ville comme le fort de Santa Cruz.

Un père de famille venu de l’est du pays rencontré au niveau des arènes d’Oran s’est réjoui de son premier séjour à El Bahia. «J’ai visité le fort de Santa Cruz et plusieurs endroits, je suis émerveillé par cette ville accueillante » nous dira-t-il. Ces visiteurs espèrent la réussite des jeux méditerranéen 2022 vu les importants investissement réalisés par l’État notamment en matière d’infrastructures. Il est à rappeler qu’à l’approche des jeux, un nombre important d’étrangers débarqueront à Oran.

A signaler qu’avant la pandémie, Oran recevait le plus grand nombre d’estivants au niveau national. grâce à son littoral bénéficiant d’un cadre côtier exceptionnel et large choix de plage sur les corniches est et ouest de la wilaya d’Oran.

Fethi Mohamed