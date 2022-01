L’espoir de l’immunité collective

Ce n’est pas la panique. Mais ça y ressemble un peu. Un tour dans les pharmacies renseigne sur les craintes qui semblent commencer à saisir les citoyens. Si certains sont munis de leur ordonnance médicale, beaucoup se contentent de décrire au pharmacien les symptômes ( ceux de la Covid) et ressortent avec les mêmes médicaments. Cette ruée des citoyens ne se limite pas uniquement aux pharmacies, mais chez les herboristes il y a aussi foule. Et là aussi on recherche les mêmes produits pour les mêmes symptômes.

Il faut dire que la contamination au Covid et en particulier celle due au variant Omnicron a tout simplement explosé. Si les chiffres officiels varient encore entre 2100 et 2500 par jour, les spécialistes parlent eux de chiffres qui ont déjà dépassé les 20000 cas par jour, car expliquent-ils, les chiffres du ministère de la santé ne prennent en compte que les cas révélés par les tests PCR et réalisés au niveau des structures publiques. Autrement dit, les tests antigéniques et ceux réalisés par les laboratoires privés ne sont pas pris en compte.

En tout état de cause, nous sommes bien en face de la vague haute de l’épidémie, même si on est encore loin du pic, que certains experts annoncent pour les deux premières semaines du mois de février, ce qui pourrait expliquer, en partie, la décision des pouvoirs publics de prolonger d’une semaine la suspension des cours dans les trois paliers de l’éducation nationale.

Mais bizarrement, ou malheureusement, la ruée des citoyens sur les pharmacies et les herboristes, et leur prise de conscience, presque forcée et aussi vérifiée par le nombre de malades touchés par le virus et de plus en plus nombreux, cette ruée donc ne se manifeste pas encore au niveau des centres de vaccination. Malgré les appels répétés et insistants des pouvoirs publics et la flambée des contaminations, les Algériens restent toujours réfractaires à se faire vacciner. Un état de fait qui n’est pas encourageant pour sortir au plus vite de cette pandémie.

Mais il n’est pas dit que la situation ne va pas s’inverser dans les prochains jours. Car il faut se rappeler que l’été dernier lorsque le variant Delta faisait des ravages, la campagne de vaccination a connu un bond important, où on avait enregistré,certaines fois, jusqu’à un peu plus de 300.000 vaccinés par jour. Donc et au vu de la situation actuelle tout reste possible. Et en combinant le taux très élevé des contaminations par l’Omicron et un bon taux de vaccination, on arrivera enfin à cette immunité collective tant espérée.

Par Abdelmadjid Blidi