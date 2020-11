La covid-19 ou plus précisément le vaccin contre cette pandémie s’est invité au G20comme unique point au menu de cette réunion des grands de ce monde. Maintenant qu’il devient presque quasi sûr que le vaccin est à portée de main, la question lancinante qui se pose est de savoir si tous les pays du monde, et en particulier les plus pauvres d’entre eux, pourront bien en bénéficier.

Les pays en conclave, à l’exception des Etats-Unis dont le président a préféré voir ailleurs quand le sujet a été débattu, se sont tous fermement engagés à apporter aide et assistance à tous les pays de la planète. Un florilège de déclarations abonde clairement dans ce sens, à commencer par l’hôte de la réunion le roi Salmane d’Arabie Saoudite qui a déclaré que : « Bien que nous soyons optimistes sur les progrès réalisés dans le développement des vaccins, des thérapies et des outils de diagnostic du Covid-19, il faut encore s’assurer que ces outils seront accessibles à tous, de façon équitable et abordable ». La chancelière allemande Angela Merkel a estimé que les pays riches devraient « sortir leur chéquier pour que les pays plus pauvres aient accès au vaccin ». Le même ton a été tenu par le président français Emmanuel Macron qui a appelé à une « distribution équitable du vaccin ».

Des engagements qui ont de quoi rassurer en ces moments de grands doutes et de pression jamais connus, exercés sur les leaders de tous le pays par leur opinion publique qui n’en peuvent plus de cette pandémie, qui en plus d’avoir occasionné des milliers de morts, a mis presque à l’arrêt l’économie mondiale. En tous cas pour les leaders russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, deux pays très en avance dans la recherche du vaccin, l’engagement sera respecté d’offrir assistance et soutien aux pays en voie de développement, avec un vaccin abordable et accessible à la population mondiale.

Autant dire que cette réunion a soufflé un vent d’espoir envers des milliards de personnes qui avaient peur de se retrouver encore et pour longtemps sous la menace de ce virus. Mais pour dire vrai, ce ne sont là que des déclarations de bonnes intentions et tout cela mérite vérification une fois que tous ces vaccins seront homologués et que commence la vraie campagne de vaccination dans le monde. Mais il faut dire que l’espoir fait vivre.

Par Abdelmadjid Blidi