<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (19ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>L’ESS co-leader, première défaite pour le CRB</span>

L’ES Sétif, large vainqueur à domicile du WA Tlemcen (4-1), s’est hissée en tête du classement du championnat de Ligue 1 en compagnie du MC Oran, auteur d’un match nul chez le relégable NC Magra (0-0), dimanche à l’occasion de la 19e et dernière journée de la phase aller de la compétition.

Complétement déchaînée, l’Entente a mis fin à trois matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, en venant à bout du WAT qui n’a pas trop résisté à la furia des joueurs de l’entraîneur tunisien Nabil Kouki. L’Entente reprend ainsi son fauteuil de leader qu’il partage désormais avec le MC Oran, qui cale pour la troisième fois de suite, cette fois en déplacement face à l’un des relégables. Après avoir craché le feu il y a quelques journées, l’attaque oranaise est en train de grincer, avec un seul but marqué seulement lors des trois dernières sorties. L’entraîneur Kheïreddine Madoui devra trouver des solutions en vue de la seconde partie de saison. Après cinq matchs sans la moindre victoire, l’Olympique Médéa a profité de la réception de la lanterne rouge CA Bordj Bou Arréridj pour renouer avec la gagne (2-1) et se positionner au pied du podium. Le CABBA, quant à lui, s’enfonce davantage dans les profondeurs du tableau et aura besoin d’un véritable miracle pour assurer son maintien. De son côté, la JS Saoura, sanctionnée par la défalcation de six points pour avoir utilisé un joueur sous le coup d’une suspension face au Paradou AC, a bien réagi en dehors de ses bases en accrochant l’AS Aïn M’lila (1-1). Les M’lilis enchaînent un deuxième match nul de rang après celui décroché en déplacement face au MCO (0-0).

La JSK cale à Tizi-Ouzou, le MCA ne gagne plus

Au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, la JS Kabylie, qui s’est retrouvée dimanche avec deux présidents à sa tête, a concédé un véritable coup d’arrêt en se contentant du point du match nul face au Paradou AC (1-1), elle qui restait sur quatre victoires de rang. Un point précieux pour les gars du PAC, vainqueurs sur tapis vert de la JSS (3-0), qui leur permet de revenir à deux unités du podium. Sous la conduite de l’entraîneur Miloud Hamdi, le CS Constantine continue sa progression dans le classement et enchaîne un sixième match sans défaite, en battant difficilement cette fois-ci le premier relégable, l’USM Bel-Abbès (1-0). Rien ne va plus en revanche chez le champion d’Algérie sortant, le CR Belouizdad, battu pour la première fois depuis le début du championnat, à Biskra (1-0). Les clignotants sont désormais au rouge pour le Chabab qui aligne un neuvième match sans victoire, toutes compétitions confondues, mettant ainsi l’entraîneur français Franck Dumas dans une mauvaise situation. Pour sa part, l’USB, de l’entraîneur Azzedine Aït Djoudi, réussit à mettre fin à deux défaites de rang, en déplacement, et compte désormais quatre points d’avance sur les places de relégation. Le RC Relizane a échoué à confirmer sa victoire décrochée lors de la précédente journée face à Médéa (1-0), en se contentant du match nul devant l’ASO Chlef (0-0), alors que le derby algérois entre le NA Husseïn-Dey et le MC Alger n’a pas connu de vainqueur (0-0). Le «Doyen», qui aspire à réaliser une belle saison, à la hauteur du 100e anniversaire de la création du club qu’il fête cette année, est en train de faire du surplace en enchaînant un 7e match sans victoire. Le dernier succès des Algérois en championnat remonte au 16 janvier dernier, sur le terrain de l’ES Sétif (1-0). En ouverture de cette 19e journée, l’USM Alger s’est imposée facilement face à la JSM Skikda (4-1), dans une rencontre marquée par trois penalties. Les «Rouge et Noir» parviennent ainsi à aligner un deuxième succès de rang, après celui réalisé à la maison face à l’ASO (3-0), sous la houlette du nouvel entraîneur Mounir Zeghdoud.