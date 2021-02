<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Confédération (16es de finale «bis» - aller)</span>:<br><span style='color:red;'>L’ESS et la JSK pour prendre option à l’extérieur</span>

L’ESS et la JSK pour prendre option à l’extérieur

Les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine de football, l’ES Sétif et la JS Kabylie, tenteront dimanche de prendre option pour la phase de poules, en affrontant en déplacement respectivement les Ghanéens d’Asante Kotoko et le Stade malien.

L’Entente, actuel leader de Ligue 1, s’est rendue à Accra pour croiser le fer avec l’Asante Kotoko qui domine le championnat ghanéen. «Nous sommes très motivés à l’idée de réaliser un bon résultat à Accra, car j’estime que la qualification se joue à l’extérieur. Nous avons préparé cette première manche avec une grande détermination. L’Asante Kotoko est une très bonne équipe, mais nous restons confiants», a indiqué le défenseur central de l’ESS, Halim Meddour. Sur le plan de l’effectif, l’entraîneur tunisien de l’ESS, Nabil Kouki, aura l’embarras du choix pour composer un Onze compétitif et conquérant, en présence, pour le première fois, de la nouvelle recrue hivernale, le Ghanéen Daniel Lomotey, signataire d’un contrat de trois saisons lors du mercato exceptionnel d’une semaine décidé par la Fédération algérienne. L’Asante Kotoko, dont l’entraîneur Abdul Gazale a été confirmé dans ses fonctions jusqu’à la fin de la saison, reste sur une victoire en déplacement dimanche dernier face à son poursuivant direct, Karel (2-0). Au stade du 26-Mars de Bamako, la JS Kabylie sera appelée à sortir le grand jeu face au champion du Mali sortant, le Stade malien, reversé en Coupe de la Confédération après son élimination de la Ligue des champions par les Marocains du Wydad de Casablanca (aller : 1-0, retour : 0-3). Vainqueur de la Coupe de la Confédération en 2009 aux dépens de l’ES Sétif, le Stade malien domine la compétition dans son pays, en témoignent ses cinq titres de champion de rang.

«Il y a une bonne dynamique dans le groupe et un grand enthousiasme. Nous allons là-bas avec plus de sérénité, mais nous devons garder les pieds sur terre, car un dur combat nous attend à Bamako pour revenir avec une victoire», a indiqué le coach français des «Canaris», Denis Lavagne.