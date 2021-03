<span style='text-decoration: underline;'>Football / Ligue 1 (16e journée)</span>:<br><span style='color:red;'>L’ESS tombe à Biskra, la JSK au pied du podium</span>

L’Entente de Sétif, actuel leader de la Ligue 1 algérienne de football, s’est inclinée (1-0) chez l’US Biskra, vendredi après-midi, pour le compte de la 16e journée, ayant vu la JS Kabylie remporter une victoire à l’arrachée contre l’Olympique de Médéa (2-1), et grâce à laquelle elle revient à seulement trois points de la première place.

L’Aigle noir sétifien avait tenu bon pendant pratiquement tout le match et semblait sur le point de repartir avec un nul vierge de Biskra, lorsque Salah-Eddine Harrari a surgi, pour offrir un précieux succès à l’équipe locale (87′).

Néanmoins, malgré la défaite, l’Entente reste solide leader, avec 30 points, alors que l’USB remonte à la 15e place, a égalité de points avec l’ASO Chlef, qui compte également 16 unités, mais qui n’a pas encore disputé son match de la 16e journée, car sa confrontation avec l’AS Aïn M’lila est prévue samedi.

La meilleure affaire du jour, c’est JS Kabylie qui l’a réalisée, du moins sur le plan comptable, car du point de vue technique, l’Olympique de Médéa lui avait bien tenu tête, et pendant pratiquement tout le match.

Les visiteurs avaient même donné des sueurs froides aux Canaris, en égalisant par Keniche (78′) et ce n’est qu’à la (90’+1) que Benabdi avait réussi à redonner l’avantage aux siens (2-1), alors que le premier but kabyle avait été inscrit par le capitaine Arezki Hamroune (38′).

Une victoire à l’arrachée donc pour le club du Djurdjura, mais qui vaut son pesant d’or, car il permet aux Canaris de rejoindre le MC Oran à la 4e place, avec 27 points.

Du moins, provisoirement, puisqu’à l’instar de l’ASO Chlef, les gars d’El Hamri disputeront leur match de la 16e journée samedi, en se déplaçant chez la JSM Skikda (19e/8 pts).

Autre victoire importante, celle du RC Relizane, qui a petitement dominé l’USM Bel-Abbès (1-0), grâce à Aoued (32′), se hissant par la même occasion au 8e rang, à égalité de points avec le Paradou AC et le CR Belouizdad, qui comptent également vingt points.

Du moins, pour l’instant, car le Chabab compte cinq matchs en moins par rapport au RCR.

De son côté, le WA Tlemcen a été accroché à domicile par le NC Magra (2-2), alors que le NA Hussein Dey a difficilement perdu chez le CS Constantine (2-1).

Les buts des Sanafir ont été l’œuvre de Yettou (33′) et Amokrane (67′), alors que côté Nasria, c’est le vétéran Rabie Meftah (bientôt 36 ans) qui avait momentanément égalisé à la 54′.

Cette 16e journée de Ligue 1 se poursuivra samedi, avec le déroulement des matchs Paradou AC – USM Alger, ASO Chlef – AS Aïn M’lila et JSM Skikda – MC Oran, alors que les duels CA Bordj Bou Arréridj – MC Alger et CR Belouizdad – JS Saoura ont été reportés à des dates ultérieures, en raison de la participation du Doyen et du Chabab à la Ligue des champions.