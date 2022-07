<span style='text-decoration: underline;'>ANADE</span>:<br><span style='color:red;'>L’État financera les projets à hauteur d’un milliard de centimes par partenaire</span>

Les porteurs de projet peuvent s’inscrire dès aujourd’hui pour un projet et L’État financera des projets communs d’une valeur d’un milliard de centime par partenaire. C’est en effet, ce qu’a déclaré hier, Mohamed Cherif Bouziane, Directeur général de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), soulignant qu’une nouvelle approche économique de entreprenariat en Algérie, en particulier le mode de financement des projets sera lancée.

Selon le même responsable, qui intervenait sur la chaine TV Echorouk, les porteurs de projets peuvent s’inscrire dès aujourd’hui pour un projet et que l’État financera des projets communs d’une valeur d’un milliard de centime par partenaire.

Par ailleurs, M. Bouziane a annoncé la modification de l’âge requis pour bénéficier de l’aide du fonds national de soutien à l’emploi. “Prochainement, le porteur de projet doit être âgé entre 18 et 55 ans après avoir était de 19 à 40 ans.”, a précisé l’hôte de la chaine TV privée. Le DG de l’Anade a soulevé en outre une autre nouveauté qui est “le prêt destiné aux groupes de jeunes porteurs d’un projet commun. La valeur du crédit bancaire sera fixée en fonction du projet”.

Ainsi, selon M. Bouziane, les porteurs de projet peuvent désormais se regrouper pour porter un seul et même projet et bénéficier d’un financement. Il citera l’exemple de 4 personnes qui forment un groupe, disant que la valeur du crédit se limite à 4 milliards de centimes. Il est à rappeler que plus de 16.000 micro-entreprises ont été financées par l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) depuis janvier 2020 jusqu’au 30 juin 2022, avait indiqué le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise, Nassim Diafat, lors de sa présentation d’un exposé sur les réalisations de son secteur et les nouveaux programmes devant être lancés, lors de la première édition du «Forum des micro-entreprises» organisé au début du mois de juillet.

Le secteur de l’Industrie vient en tête des activités financées avec un total de 4704 projets (28,81%), suivi du secteur des services avec 2726 projets financés (16,70 %), puis l’agriculture avec 2469 projets (15,12%), a-t-il indiqué. Le nombre de porteurs de projets au premier semestre 2022 s’est élevé à 24865 dossiers, dont 15520 ont été acceptés par les commissions de sélection, de financement et de validation des projets, alors que 5201 micro-entreprises ont achevé les mesures de financement, a-t-il rappelé.

Noreddine Oumessaoud