L’éternel recommencement

L’Afghanistan revient à son point de départ. 20 ans après l’intervention américaine qui avait pour objectif de déloger les talibans du pouvoir, voila les enfants du mollah Omar qui reprennent le pouvoir après une fulgurante contre offensive qui a balayé les forces afghanes en quelques jours. Une armée afghane, formée pourtant par les Américains, qui n’a opposé aucune résistance à la puissance de feu des seigneurs de la guerre.

Tout est allé très vite dans ce pays en guerre perpétuelle, et qui n’a jamais été pacifié par les bons et charitables occidentaux, qui ont tourné casaque depuis quelques semaines et plié bagages les uns après les autres, suivant au pas des Américains, laissant le peuple afghan face à ses vrais démons et ses vrais problèmes de non paix et de guerre éternelle.

Pourtant, les Américains étaient « sûrs de leur coup » au lendemain des attentats de New York en septembre 2001. Les talibans qui étaient maîtres de l’Afghanistan ont été derrière ces attentats et ont aidé et exécuté leur acte avec les combattants d’al-Qaida, d’un certain Oussama Ben Laden. Le président américain Georges W.Bush mène alors sa première croisade, déloge les talibans de Kaboul, mais ne fait rien pour les Afghans. Deux décennies plus tard, un autre président américain négocie la sortie de ses troupes avec ces mêmes talibans et tente de trouver une sortie honorable pour ses boys. Trump venait de signer le début de la terreur pour un peuple afghan qui a été ignoré tout au long de cette guerre, et qui aujourd’hui se barricade à Kaboul totalement encerclé par les combattants talibans. Dans les négociations de Doha, les Américains et les talibans avaient convenu d’un deal de dupes qui ne prenait en compte que leurs intérêts. Les Afghans peuvent aller au diable. Ce n’était pas dans la logique du milliardaire de l’immobilier qui avait un seul slogan « America First» qu’il a mis en œuvre partout y compris dans ces pourparlers de Doha. Aujourd’hui on assiste aux conséquences de cette débandade militaire américaine qui fuit un pays qu’elle livre à ceux que les USA sont venus combattre initialement.

Les Afghans, et les Afghanes en particulier, basculent dans l’horreur absolue. Une horreur qui leur a toujours été promise par les talibans. Désormais les exécutions sommaires, les lapidations, les viols, les mariages forcés, et autres scènes d’un autre âge feront ou plutôt referont le quotidien de ce pays qui n’en a pas fini avec les guerres qui ont jalonné son histoire. Des scènes que nous reverrons en premier sur les chaînes de télévision occidentales. Et ce sont eux, ces mêmes occidentaux, qui ont abandonné le peuple afghan, qui verseront encore une fois leurs larmes de crocodiles. Un éternel et dramatique recommencement.

Par Abdelmadjid Blidi