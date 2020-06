<span style='text-decoration: underline;'>En prévision de la reprise de ses activités</span>:<br><span style='color:red;'>L’ETUSA prend des mesures préventives</span>

En prévision de la reprise du travail juste après le déconfinement, l’Entreprise de Transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a pris un certain nombre de mesures préventives afin de protéger les voyageurs.

Ainsi, la première mesure très nécessaire, c’est la stérilisation des bus avant leur sortie de l’entrepôt. Selon le responsable de la communication de l’ETUSA, Ahcene Abbas, son entreprise a pris des mesures de précaution qui seront mises en œuvre dès le déconfinement et la reprise des activités prochainement. Il est également question selon l’interlocuteur, d’isoler l’espace occupé par le conducteur du reste des voyageurs et réduire le nombre de clients à 25 passagers au lieu de 100 passagers. Pour faire face à l’afflux des voyageurs, l’ETUSA a pris la décision d’augmenter le nombre de bus en circulation. «Nous avons décidé d’augmenter le nombre de bus, tout en réduisant le temps d’attente à 15 minutes entre le départ du premier bus et l’arrivée du bus suivant, ainsi que le nombre de gares», explique le même responsable qui a tenu à annoncer que les bus de son entreprise sont équipés d’un système de stérilisation automatique sécurisé qui peut stériliser environ 110 personnes en même temps.

Afin d’éviter l’infection par le coronavirus, l’interlocuteur précise que l’ETUSA avait choisi une nouvelle formule pour le prix et la durée du titre de transport, car les billets pour une semaine seront vendus à 200 dinars et les autres sont valables 15 jours à 500 dinars. L’entreprise a préparé, avant la reprise de diverses activités à travers le pays, et une fois le confinement levé, des affiches de sensibilisation pour les citoyens qui ont été instamment invités à respecter ces instructions.

Il est à rappeler que l’ETUSA avait mobilisé, depuis le début du confinement, 1000 employés et 157 bus mis à la disposition des personnels de la santé de 35 établissements hospitaliers à travers la wilaya d’Alger. Ainsi, 157 bus gérés par 1000 employés entre chauffeurs et contrôleurs, ont été mis à la disposition des personnels de 35 établissements hospitaliers, ainsi que de ceux de l’institut Pasteur-Algérie (IPA) et de l’Institut national de Santé publique (INSP).