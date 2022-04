<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelle dynamique impulsée par le président de la République</span>:<br><span style='color:red;'>Levée des contraintes sur 24 projets d’investissement</span>

Oran à l’instar du reste des wilayas du pays enregistre ses dernières semaines de grands efforts pour la relance de plusieurs projets d’investissement suite aux dernières mesures prises par le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour la levée de toutes les contraintes qui pénalisent et entravent la mise en service de ces projets dans différents secteurs.

Dans ce cadre une nouvelle réunion de la commission de wilaya chargée de la levée des contraintes des différents projets d’investissement a eu lieu à Oran en présence du wali d’Oran Said Saayoud. Cette réunion a été une occasion également de voir de près le suivi de l’application des instructions données lors des précédentes réunions. Cette rencontre, selon la wilaya, a permis d’étudier le cas et la situation de 30 projets et la levée des contraintes de 24 autres projets dans les différents secteurs entre autres industriels, touristiques, agricoles et de promotion immobilière. Cette relance qui se caractérise par la remise des permis d’exploitation, des certificats de conformité ou des permis de construire. Selon la willaya, parmi les 24 projets d’investissement approuvée, la moitié d’entre eux ont été finalisés. La deuxième moitié est en cours de réalisation et devra être mise en service dans les délais prescrits.

Il est à rappeler que Le médiateur de la République Brahim Merad lors de sa dernière visite a Oran a salué la nouvelle dynamique d’investissement instaurée après les dernières mesures prises par le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour la relance des projets en suspens dans plusieurs secteurs économiques. Cette dynamique a permis ces derniers mois une levée d’obstacles pour 138 projets á Oran. Brahim Merad a insisté sur l’importance de ces mesures, pour permettre la création de nouveaux postes d’emploi, booster la production nationale afin de satisfaire la demande au niveau local ainsi que d’augmenter les exportations hors hydrocarbures.

Fethi Mohamed