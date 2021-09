<span style='text-decoration: underline;'>Habitat à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Levée du gel sur plus de 4.500 logements promotionnels aidés</span>

Le projet de réalisation de plus de 4.500 logements de la formule promotionnel aidé sera relancé, après la levée du gel sur ce programme, dernièrement, a-t-on appris, mardi, auprès des services de la wilaya.

Lors d’une visite au nouveau pôle urbain « Chahid Ahmed Zabana « de la commune de Misserghine, effectuée lundi, le wali d’Oran Saïd Sayoud a annoncé la levée du gel sur 4.500 logements promotionnels aidés et la relance du projet dans les plus brefs délais. Le premier responsable de la wilaya a rassuré les souscripteurs et les promoteurs immobiliers concernés par ce quota de logements que la réalisation de ce programme sera relancée incessamment. Il a aussi annoncé que les opérations d’affichage des listes de bénéficiaires des logements sociaux, débuteront, la semaine prochaine à travers les différentes communes, ainsi que les opérations de relogement des habitants des logements précaires et des constructions illicites. Un exposé sur les différents projets de logements de la formule location-vente (AADL), ainsi que les structures et équipements publics en cours de réalisation au niveau de ce nouveau pôle urbain, a été présenté lors de cette visite. Au pôle urbain d’Oued Tlelat, le wali d’Oran a inspecté les projets de réalisation de 8.000 et 2.000 logements publics locatifs et 700 autres similaires réservés aux habitants de cette collectivité locale, insistant à ce propos de ce projet sur la nécessité de renforcer les chantiers pour achever les travaux d’aménagement extérieur, notamment en ce qui concerne le raccordement aux différents réseaux, ainsi que le raccordement du pôle urbain à l’autoroute est-ouest.