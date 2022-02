<span style='text-decoration: underline;'>Il faisait parti du quatuor tunisien qui a joué à l’USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>L’ex avant-centre Kerrit Mohamed nous quitte à l’âge de 78 ans</span>

L’ancien international tunisien et attaquant de l’USM Bel Abbés, Mohamed Kerrit est décédé le jeudi 26 janvier dernier à l’âge de 78 ans.

Né en 1944, Kerrit Mohamed réalisa une belle carrière de footballeur au club du Stade Tunisien pendant une décennie du 1960 à 1970. L’année suivante, il s’exila vers l’ouest algérien à Sidi Bel Abbés plus exactement où il fut suivi par son compatriote Hénia Hamadi qui s’occupait de la double tache de joueur-entraineur sous l’ère du président Abdelkader Hassani pour la saison 1971-1972. Kerrit fait partie des quatre internationaux tunisiens qui ont endossé le maillot de l’USMBA à l’instar des Hénia, Lhamar et Sassi. Ensuite, Kerrit revient dans son pays natal et évolua sous les couleurs du club de la capitale l’Espérance Sportive de Tunis pour sa dernière saison de footballeur. Le défunt souffrait des maladies de Parkinson et d’Alzheimer. Il nous a quittés en silence à tel point que sa mort n’a été connue qu’avant hier à la Mekerra. Puisse Dieu l’accueillir en Son Vaste Paradis.

B.Didéne