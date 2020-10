<span style='text-decoration: underline;'>Football </span>:<br><span style='color:red;'>L’ex-international Khaled Lounici va faire venir une académie espagnole en Algérie</span>

L’ex-international algérien Kha led Lounici, à la tête d’une école de football à Montréal (Canada) où il s’est installé dernièrement, a annoncé vendredi avoir «signé un partenariat avec une académie 100% espagnole, la Siello Football Group, avec laquelle il viendra «bientôt» s’installer en Algérie.

«L’Ecole de Football Lounici a signé une convention de trois ans avec une académie espagnole, basée à Madrid, la Siello Football Group. Pendant les prochains mois, nous ouvrirons une école de football en Algérie, qui se nomera la DS Football Academy – Algeria, et qui prodiguera à ses futurs élèves un programme de formation typiquement espagnol» a annoncé l’ex-N10 de l’USM El Harrach dans un message vidéo. Une continuité dans la politique de liaison, adoptée par Lounici dès l’ouverture de son école à Montréal, car ayant dès lors proposé à ses élèves des stages de préparation en Algérie, afin de leur faire découvrir le style de jeu maghrébin. «On dit que le football est universel, mais force est de reconnaître que la manière de le pratiquer varie d’un continent à un autre, et même d’un pays à un autre. A l’instar des autres pays, l’Algérie a son propre style de jeu, et je pense que mes élèves gagneraient à le connaître. C’est pourquoi, la formation que je propose inclut des stages en Algérie», avait affirmé l’ex-international au moment de lancer son école de formation. Outre l’Algérie, Lounici avait proposé de faire visiter à ses élèves d’autres pays du Maghreb, comme la Tunisie, ainsi que des pays d’Amérique latine, comme l’Argentine, où le football est également considéré comme une religion. Aujourd’hui, à travers sa convention avec la Siello Football Group, Lounici compte proposer aux jeunes algériens, qui désirent suivre une formation en football, de bénéficier du savoir-faire espagnol dans ce domaine. Après la fin de sa longue et riche carrière en tant que joueur, Lounici (52 ans) avait décidé de rester dans le monde du football, en embrassant une carrière d’entraîneur, avant de se reconvertir en formateur.