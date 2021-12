<span style='text-decoration: underline;'>Education</span>:<br><span style='color:red;'>L’examen de fin de cycle primaire remplacé par un autre ne revêtant pas un caractère national</span>

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé, jeudi à Alger, que l’examen de fin de cycle primaire devrait être remplacé par un autre examen «ne revêtant pas un caractère national et qui ne sera pas organisé dans les mêmes conditions».

Lors d’une session plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales, M. Belabed a fait savoir que «les programmes d’enseignement primaire faisaient l’objet d’une révision, et ce, dans le cadre de grands ateliers entamés par le secteur depuis début 2021». «Après l’annulation de l’examen du fin de cycle primaire, qui constituait un fardeau pour les élèves, ce dernier sera remplacé par un autre examen ne revêtant aucun caractère national qui ne sera pas organisé dans les mêmes conditions», a-t-il assuré. Pour M. Belabed, le ministère œuvrera à «l’allègement du cartable conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune», soulignant que ce poids «était inacceptable à cet âge précoce». «Les mesures anticipatives concernent les cantines scolaires et le prix des repas, où la valeur du repas scolaire a été augmentée, au Sud du pays comme au Nord», a poursuivi le ministre. Répondant à une question du membre au Conseil de la nation, Abdelkrim Korichi, sur la réhabilitation des écoles primaires, M. Belabed a répondu que «le droit à l’enseignement était consacré dans la Constitution pour chaque Algérien sans distinction aucune», rappelant les indicateurs de scolarisation des nouveaux élèves durant la rentrée scolaire en cours, ayant atteint 98%. le nombre des élèves dans les trois cycles confondus s’élève à 11 millions d’élèves». Le ministre a conclu que la politique adoptée par le Gouvernement devra «consacrer l’égalité et mettre terme aux disparités enregistrées entre tous les élèves dans la scolarisation».