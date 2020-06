<span style='text-decoration: underline;'>Brevet de l’enseignement moyen</span>:<br><span style='color:red;'>L’examen est facultatif pour cette année </span>

Le BEM est facultatif en ce sens où, pour les élèves scolarisés, il n’est plus un diplôme nécessaire pour le passage en classe supérieure. Ce passage se faisant avec une moyenne de deux (2) trimestres avec une moyenne de 9 sur 20.

Ainsi, indique le Premier ministère dans un communiqué, les élèves n’ayant pas atteint la moyenne de 9 sur 20 ont la possibilité de passer le diplôme de BEM dont la note sera prise en compte pour leur passage en année supérieure. Pour les candidats non scolarisés, dont le nombre est de 23.000, le diplôme du BEM leur est nécessaire comme unique possibilité pour l’accès à toute formation professionnelle supérieure, précise-t-on.

A souligner que cette décision a été prise par le Premier ministre suite à sa consultation avec le président de la République mardi 23 juin 2020, où il a instruit le ministre de l’éducation nationale en ce qui concerne le Brevet de l’Enseignement moyen pour l’année scolaire 2019/2020.

Sur ce sujet, l’association des parents d’élèves avait appelé depuis plusieurs semaines à l’annulation de l’examen du BEM. Selon le président de cette association, Khaled Ahmed, la décision du ministère de l’Éducation nationale qui a fixé la date des épreuves du BEM entre le 7 et 9 septembre prochain, avait indiqué samedi passé à l’issu de sa rencontre avec le Secrétaire général du ministère de l’Education que la date retenue pour l’organisation du BEM n’arrange ni l’élève ni le professeur, encore moins les parents. Pour lui, la reprise après une durée de six mois de rupture avec l’école sera difficile pour les élèves du cycle moyen tout en soulevant que le manque de révision et le manque d’accompagnement psychologique, n’est pas dans l’intérêt de l’élève. Il avait indiqué qu’avec l’annulation de l’examen du BEM, cela permet aux élèves de passer au palier du secondaire en calculant la moyenne des premiers et deuxièmes trimestres. Le ministère de l’éducation nationale avait arrêté officiellement les dates des examens du BEM et du Bac pour l’année scolaire 2019- 2020. Ainsi, pour le premier examen de l’Education nationale, notamment le BEM (brevet d’enseignement moyen), la date a été arrêtée du 07 au 09 septembre 2020.

Quant à l’examen du baccalauréat, il aura lieu, selon le ministère, du 13 au 17 septembre prochain. Ce calendrier des examens scolaires concernent les élèves scolarisés et les candidats libres.

Noreddine Oumessaoud