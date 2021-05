<span style='text-decoration: underline;'>Le Président Tebboune</span>:<br><span style='color:red;'>L’excellence des relations avec la France tributaire du traitement du dossier mémoriel</span>

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, samedi, que l’excellence des relations avec la France était liée au traitement du dossier de la Mémoire, qui doit être débarrassé des survivances du colonialisme.

Dans un message à l’occasion de la Journée nationale de la Mémoire (8 mai 1945), lu en son nom par le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine, Laid Rebika, le Président Tebboune a soutenu que «l’excellence des relations avec la République française ne saurait exister en dehors de l’histoire et du traitement des dossiers de la Mémoire qui ne sauraient faire l’objet d’aucune renonciation». Les chantiers de la Mémoire avec la France «restent ouverts», a indiqué le Président de la République faisant état de leur poursuite au sujet du rapatriement des crânes de nos valeureux Chouhada, des disparus, de la récupération des archives et de l’indemnisation des victimes des explosions nucléaires au Sahara algérien. Pour le Président Tebboune, ces dossiers doivent être traités «avec sérieux et pondération» afin que le raffermissement des relations entre l’Algérie et la France soit sur des bases solides. «Si regarder vers l’avenir prometteur est la clé du raffermissement et de la valorisation des liens entre Nations, cet avenir doit néanmoins avoir un socle solide, délesté de toutes les turpitudes du passé», a souligné le Chef de l’Etat affirmant que «l’Algérie est prête à dépasser tous les obstacles et à aplanir toutes les difficultés pour un avenir meilleur, et à renforcer un partenariat exceptionnel pour hisser les relations au niveau stratégique, pour peu que les conditions adéquates y soient réunies. Les deux peuples algérien et français «aspirent à un avenir meilleur empreint de confiance et compréhension, au mieux de leurs intérêts dans le cadre du respect mutuel et de l’égalité», a conclu le Président de la République.