<span style='text-decoration: underline;'>Illizi</span>:<br><span style='color:red;'>L’exonération de TVA des billets de voyages pour le Sud largement saluée</span>

La mesure d’exonération des billets du transport aérien de voyageurs, en provenance ou à destination de dix (10) aéroports du Sud du pays, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), annoncée par le ministère des Transports, a été favorablement accueillie par les habitants de la wilaya d’Illizi, selon des avis recueillis mardi par l’APS auprès de citoyens.

Saluant cette initiative, les citoyens rencontrés ont estimé que «cette démarche devra indubitablement atténuer les charges de transport sur le citoyen, de et vers l’aéroport de cette région frontalière du pays». Belkheir Mefiçal, fonctionnaire à la wilaya d’Illizi, a indiqué que «la baisse des prix des billets de voyage constituait une des préoccupations de la population locale qui recourt fréquemment au voyage par voie aérienne, au regard de l’éloignement et des rudes conditions de voyage par voie terrestre de et vers cette région de l’extrême Sud-est».

Abdelkrim Hasni, habitant à Illizi, a estimé, pour sa part, que «cette mesure a été prise à la lumière des conditions financières du citoyen de la région», souhaitant, par la même occasion, voir renforcées et diversifiées les dessertes via l’aéroport d’Illizi, notamment à destination des régions de l’Est du pays». Ces destinations, dit-il, sont «très fréquentées par la population de la wilaya pour des fins de soins médicaux et de travail’’. Le directeur des transports de la wilaya, Youcef Meghraoui, a affirmé que cette mesure traduit «les grands efforts entrepris par l’Etat en direction des régions de l’Extrême Sud du pays, pour booster la dynamique de leur développement et la promotion des conditions de vie de leurs habitants».

Le ministère des Transports a annoncé, lundi dans un communiqué, l’exonération des billets du transport aérien des voyageurs, en provenance ou à destination de dix (10) aéroports du Grand Sud, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en vertu des dispositions de l’article-90 de la loi de finances de 2022. Cette mesure concerne les vols de et vers les aéroports d’Adrar, Bordj Badji-Mokhtar, Djanet, Illizi, In-Guezzam, In-Salah, Tamanrasset, Timimoun, Tindouf et In-Amenas, a précisé le communiqué. La mesure devra être élargie aux aéroports des autres wilayas du Sud, et ce, dans le cadre du projet de loi de finances complémentaire (PLFC) de 2022, a conclu le communiqué.