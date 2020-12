<span style='text-decoration: underline;'>ALLOU BABA AHMED</span>:<br><span style='color:red;'>L’expérience de «Pitaya» donne ses premiers fruits</span>

L’Association pour la promotion de la femme rurale «Main dans la main» d’Oran a expérimenté, pour la première fois, la culture du fruit du dragon «Pitaya», qui commence à donner de bons résultats cette saison, a-t-on appris de sa présidente.

Les premiers fruits de cette variété tropicale ont commencé à apparaître après deux années de suivi avec succès, s’est réjouie Allou Baba Ahmed, faisant savoir qu’une dizaine de Pitayas ont été plantés au niveau d’une petite pépinière à titre expérimental. La méthode de plantation de ce type de fruit est facile et le climat chaud lui convient , a-t-elle indiqué, soulignant que la culture du fruit du dragon dont l’origine est de l’Amérique peut réussir dans les maisons comme plante de décoration. Avec le succès de cette expérience, l’Association «Main dans la main» lancera l’utilisation des graines des prémices de ce type de fruits pour la germination afin d’élargir cette culture, a-t-on indiqué. La présidente de l’Association a expliqué que le fruit «Pitaya» est une variété de cactus à la couleur rose avec une tendance vers le rouge vif et une pulpe blanche contenant des graines noires. Il a un bon goût et est riche en vitamines, ce qui fait de lui le fruit importé le plus cher. Pour rappel, l’Association de promotion de la femme rurale «Main dans la main» a déjà réussi d’autres expériences en introduisant pour la première fois à Oran la plantation d’arbres «Morinaga» et également la culture du «safran» ou l’or jaune, une des épices les plus chères dans le monde.