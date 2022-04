<span style='text-decoration: underline;'>CR Bel Abbés en RII</span>:<br><span style='color:red;'>L’historique accession en chiffres</span>

Le CR Bel Abbés devient aujourd’hui la deuxième équipe du chef lieu, après l’USM Bel Abbés qui se dirige, malheureusement vers une historique relégation vers la troisième division (Inter Région).

En chiffres, les poulains du duo chargé de la mission technique, l’entraineur Bouhenni Lakhdar et le directeur technique Djamel Mansouri, ont joué leurs dernières cartes pendant les ultimes journées du championnat. Ils ont pu ainsi réussir le nombre de 29 points en partageant la première place du groupe B avec le JS Sidi Dahou. Il aura fallu départager les deux équipes par l’application de l’Article 69-Classement- Paragraphe B-Alinéa (a) du Règlement Des Championnats de Football Amateur. Le CRBA ayant obtenu 4 pts et le JSSD 1 pt (Match Aller: JSSD 1-CRBA 1 & Match Retour: CRBA 1-JSSD 0). Le CR Bel Abbés a rencontré au match barrage l’IRB Téghalimet qui a dominé sa poule A. Après les 120 minutes de jeu et le résultat du nul d’un but partout, les gars du quartier Gambetta ont remporté le match grâce aux tirs aux buts par trois pénalty réussis contre un. La prochaine saison, Gambetta jouera à côté des équipes de la wilaya de Sidi Bel Abbés telles le RC Lamtar ou le JR Sidi Brahim. A voir les résultats obtenus cette saison, le CRBA a gagné 9 des 14 matchs de l’exercice, a perdu 4 rencontres et a concédé deux nuls. Sa ligne d’attaque a frappé à 21 reprises contre le record des 41 buts inscrits par Ain El Berd, mais sa défense a encaissé 11 buts. Pour la ville de la Mekerra, le fait de voir naitre une autre équipe à l’échelle régionale est un bon signe de la part de la formation du CRBA présidée par notre confrère de la radio et de certains journaux arabophones, Sidi Ali Chérif. Un regret quand même suite à la disparition de plusieurs équipes belabésiennes qui furent des écoles de formation pour le club phare pour ne citer les équipes du NADIT (ONACO), SEMPAC, Machaâl Chahid, et récemment l’IRMBA.

M. Bekkar