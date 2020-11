<span style='text-decoration: underline;'>Pour faire face aux coupures d’électricité</span>:<br><span style='color:red;'>L’hôpital de Chteibo doté de groupes électrogènes</span>

La réanimation des malades atteints de la Covid-19 est désormais possible dans l’hôpital de Nedjma, ex Cheteibo.

Dédié à l’hospitalisation de ces malades, cet hôpital vient d’être doté de puissants groupes électrogènes, l’alimentant dans l’éventuelle coupure d’électricité. D’autant plus que cette géante structure sanitaire est implantée dans une bourgade connue pour des délestages répétés, pouvant être fatidiques aux malades. Le risque n’ayant donc pas été pris en ne mettant pas une salle de réanimation dans cet hôpital avant de mettre en place des moyens assurant son autonomie en énergie. De capacité de 240 lits, cet hôpital est dédié exclusivement au traitement des patients souffrant du Covid 19. Sa gestion est rattachée à l’Etablissement hospitalier du 1er novembre de l’Usto ayant mobilisé un staff médical composé des médecins, des paramédicaux et d’infirmiers faisant face à longueur des journées aux malades contaminés en prenant en charge plusieurs dizaines de malades.

Son ouverture a été décidée des suites de la hausse inquiétante des patients, affluant à longueur des journées vers l’Ehu en quête des traitements et des soins les protégeant contre les dangers de cette pandémie. Les structures sanitaires et hospitalières connaissent ces derniers jours une forte pression des suites de la recrudescence des cas de contamination au Covid-19, ces derniers atteignent des seuils très inquiétants.

La direction de la Santé de la wilaya d’Oran a fait état de l’enregistrement de 4 cas de décès dus à la Covid-19 dimanche 15 novembre, expliquant que ce chiffre «représente la moyenne quotidienne des décès à cause de cette pandémie depuis le rebond des contaminations qui ont atteint, pour leur part, la moyenne de 80 nouveaux cas par jour depuis mercredi dernier». Et ce n’est pas tout. Cette maladie planétaire s’incruste dans le milieu scolaire. Dans ce sillage, l’on fait état de contamination confirmée d’un proviseur d’un lycée et trois lycéens, portant ainsi le nombre de contaminations dans le milieu scolaire à 10 personnes scolarisées.

À l’instar du reste du pays, plusieurs localités composant le territoire de la wilaya sont passées à la désinfection des rues, ruelles et des écoles. Sur un autre plan, les enquêtes épidémiologiques révèlent que cette explosion rapide des chiffres est principalement due à l’insouciance relevée chez des centaines de passants ne se prémunissant pas contre cette maladie, alors que les spécialistes, mobilisés sur les premières lignes, n’ont de cesse de multiplier les appels en direction de la population pour doubler de vigilance tout en observant rigoureusement les mesures préventives contenues dans le protocole sanitaire mis en place par le comité scientifique en charge du suivi de l’évolution de la pandémie, en plus de plusieurs autres mesures instaurées par la wilaya d’Oran.

Yacine Redjami