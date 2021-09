<span style='text-decoration: underline;'>COVID-19</span>:<br><span style='color:red;'>L’hôpital d’El Kerma doté d’un générateur d’oxygène médical</span>

L’hôpital de la commune d’El Kerma (Oran) a été doté d’un générateur d’oxygène médical d’une capacité de 10.000 litres, remis par le Conseil «Souboul El Kheïrat» relevant de la Direction de wilaya des affaires religieuses et des wakfs , a-t-on appris à la même direction.

Ce générateur, d’un coût de 15 millions de DA, renforcera les capacités de cet établissement hospitalier dans la lutte contre la Covid- 19. L’équipement a été acquis grâce aux dons de bienfaiteurs de la commune d’El Kerma, a-t-on indiqué. Le Conseil « Souboul El Kheïrat » a distribué à la mi-août dernier, 45 lits médicaux et 14 concentrateurs d’oxygène aux hôpitaux d’El Kerma, de la cité Nedjma et d’Aïn El Turck , dans le cadre des opérations de solidarité initiées par les bienfaiteurs pour contribuer à lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Parallèlement, les imams des mosquées poursuivent l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les différentes régions de la wilaya pour exhorter les citoyens à adhérer aux mesures préventives pour faire face à l’épidémie de Corona et à la nécessité de se vacciner contre ce virus. La Direction des affaires religieuses et des wakfs a organisé, en coordination avec la Direction de la santé et de la population, plusieurs opérations de vaccination des citoyens contre la Covid-19 à travers plusieurs mosquées de la wilaya, rappelle-t-on.