<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>L’hôpital d’Oued El Abtal bénéficie de quatre nouveaux chirurgiens</span>

L’hôpital de la commune Oued El Abtal de 60 lits vient de bénéficier de quatre chirurgiens dont deux dans le service pédiatrique et deux autres dans le service de la chirurgie générale.

Ce renfort s’ajoute aux quatre autres médecins spécialisés dans l’anesthésie et la réanimation et un radiologue. C’est ce qui a été déclaré par le wali de Mascara Abdelkhalek Seyouda lors de la réunion de travail qu’il l’a tenue avant-hier avec les responsables locaux du secteur de la santé. Seyouda a annoncé aussi que l’hôpital d’Oued El Abtal va être renforcé par l’ouverture de 63 postes de travail dont 37 infirmiers, trois sages-femmes, et des administrateurs. Un concours de recrutement sera bientôt lancé tout en donnant la priorité aux candidats de la région et ceux qui sont promus de l’école nationale paramédicale. A noter que la wilaya de Mascara vient de bénéficier de soixante médecins spécialistes dont des cardiologues, de chirurgiens et des radiologues. Toujours dans le domaine de santé, 23 nouvelles officines de pharmacie ont été ouvertes à travers tout le territoire de la wilaya depuis l’année 2019.

M. Bekkar