L’hostilité au progrès et au changement…

Une deuxième session extraordinaire de l’Assemblée populaire communale a été organisée lundi dernier pour débattre de pas moins de 19 points inscrits à l’ordre du jour. Cette rencontre, regroupant les élus locaux et les cadres communaux, était consacrée à l’examen et à l’amélioration du cadre de vie des citoyens, notamment dans les «zones d’ombre» se trouvant sur l’un des territoires des trois délégations communales ciblées: Sidi El Lahouari, El Badr et Bouamama. Selon notre confrère ayant couvert l’événement, l’assemblée a également abordé plusieurs points dont la réalisation d’un terrain combiné et d’une aire de jeu à Hai Bouamama, la passation d’un marché pour la rénovation du réseau d’assainissement de la cité Si Toufik au quartier des Planteurs et l’approbation de trois marchés conclus avec la Sonelgaz pour le raccordement au réseau du gaz naturel à Hai Sanaouber et Douar «Tiaretia». Le volet de la prise en charge des personnes âgées et des malades mentaux a été jugé correctement assumé par le bureau d’aide social (BAS). L’assemblée a également abordé le dossier des cantines scolaires qui doivent servir des repas chauds à la prochaine rentrée. Un projet de réalisation d’une passerelle de traversée du 3ème périphérique au niveau du palais de justice de la cité Djamel a été judicieusement examiné ainsi que la résiliation de la fameuse convention conclue il y a quelques mois, avec l’office national de la culture et de l’information pour l’exploitation des deux grandes salles de cinéma El Maghreb et Es-Saâda. Ainsi, et contrairement aux critiques acerbes et aux commentaires tendancieux parus ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, l’équipe aux commandes de la Mairie d’Oran, conduite par Norreddine Boukhatem, ne cesse de multiplier les efforts et d’engager des actions pour répondre à sa principale mission de prise en charge des préoccupations des citoyens oranais. Conformément aux directives et orientations du Chef de l’Etat, c’est évidemment les zones les plus frappées par la dégradation urbaine et l’absence de commodités élémentaires telles que le raccordement au gaz de ville et à l’électricité qui sont inscrites dans les priorités. Mais il est vrai que la tâche est ardue face aux déficits cumulés depuis des décennies. Et malgré les efforts et les engagements, les élus et gestionnaires de la mairie oranaise restent encore handicapés par un système global de gouvernance encore trop centralisé et pris en otage par une bureaucratie débordante, bien utile à certains acteurs hostiles au progrès et au véritable changement…

Par S.Benali