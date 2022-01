<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>L’huile de table se fait toujours rare</span>

Bien qu’avant-hier, 80 milles litres d’huile ont été réceptionnés par les grossistes et distribués entre les épiceries et supérettes à Mostaganem, selon des responsables de la direction de wilaya du commerce, cette denrée alimentaire de large consommation est bien introuvable chez un grand nombre de commerçants pour ne pas dire tous.

Beaucoup de ménages se sont repliés vers la margarine qui a remplacé désormais l’huile. Il est dit encore que Mostaganem reçoit quotidiennement de grandes quantités d’huile depuis avant-hier, et pourtant. Même le lait en paquet tels Soummam et Candia est depuis une semaine introuvable. Le lait en sachet est livré en petite quantité, c’est pourquoi il ne satisfait pas les besoins des consommateurs. Les prix des différents produits alimentaires ont connu une forte augmentation, affectant le pouvoir d’achat du citoyen. La spéculation est à l’origine des pénuries et de la hausse des prix selon des responsables du ministère du commerce. Des brigades mixtes (inspecteurs du commerce et services de sécurité) sont à pied d’œuvre pour traquer les spéculateurs, selon des responsables de la direction de wilaya du commerce, et pourtant…

Charef.N