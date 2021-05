<span style='text-decoration: underline;'>ES Sétif 8 - USM Bel Abbés 0</span>:<br><span style='color:red;'>L’humiliation de trop !</span>

Jamais l’USMBA n’a perdu par ce score de huit à zéro depuis sa naissance en 1933. Avant-hier, c’était de la pire mascarade de la part des dirigeants qui prennent ainsi en otage le club et qui enregistre des défaites à scores lourds.

L’entraîneur Moez Bouakkaz avait pourtant programmé un stage de quatre jours à Alger et on ne sait qui a payé les frais de ce regroupement. Après ce naufrage de huit à zéro, Bouakkaz a déclaré que ses joueurs n’avaient plus envie de joueur et se sont déplacés juste pour éviter le forfait. Drôle de déclaration qui irrite encore plus les supporters. Quant à l’administration, c’est le silence total et on entend parler que le club est dirigé par le club amateur, le CSA-USMBA. Un carnaval jamais vécu par l’USMBA et il est temps que les pouvoirs publics réagissent et tentent au moins à changer ces dirigeants qui nuisent au club. L’autre réalité synonyme de limite, est celle du recrutement effectué par le manager Bengourine. Ce dernier a annoncé que sans les difficultés financières, l’effectif aurai pu joueur les premiers rôles. Or, nous avons constaté que les 14 joueurs recrutés ne savaient même pas assurer des passes à trois, pire, ils ont prouvé leurs limites sur le terrain car les résultats obtenus par leurs cadets au début de saison étaient meilleurs quand l’USMBA attendait ses 14 nouvelles licences suite au bras de fer avec l’ex président de la FAF. Quant au match d’avant hier, il a commencé par un penalty cadeau de la part de l’arbitre Belahbib qui a ouvert le bal en sifflant une faute inexistante en faveur de l’Entente locale qui n’avait pourtant, pas besoin de cette faute d’arbitrage. La suite est connue et voici donc cette avalanche des buts: Djahnit (11’) – Amoura (21’ & 33’) – Kendouci (23’) – Laouafi (63’) – Berbache (82’) – Ghacha (90’+1) et enfin Saïdi (90’+4).

B. Didène