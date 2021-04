<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 0 – JS Kabylie 5</span>:<br><span style='color:red;'>L’humiliation de trop!</span>

Que dire de cette historique défaite dans l’histoire du club phare de la Mekerra concédée dans la nuit d’avant-hier dimanche.

Cinq buts à zéro est donc un record mais négatif pour l’USMBA. L’histoire retiendra qu’avec des dirigeants actuels l’USMBA est presque anéantie car au rythme où vont les choses, c’est une descente en deuxième division qui attend les camarades du gardien Zaârat. Ces derniers n’ont rien fait durant le match retard contre la JSK et semblaient ne pas se soucier du sort de leur équipe. Après les départs de quatre titulaires Haroune, Benlebna, Litt et Baouche, les dirigeants laissaient les choses s’empirer et le reste de la formation entama une grève illimitée, soit prés d’un mois sans aucune séance d’entraînement. Et à la surprise générale, les joueurs se donnent rendez-vous à quelques jours de la joute de la JSK. De la pure débandade et une gifle qui entre dans les annales du football national. A rappeler que les buts de la jeunesse de la Kabylie sont signés par Tubal (triplé, 42’, 57’, 81’), Boualia (68’) et Bensayah (79’). B. Didéne