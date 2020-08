Voici un pays qui voit le sort s’acharner contre lui. Aux prises avec une grave crise économique et une très forte tension sociale, aggravées par la pandémie de la Covid-19, le Liban a vu s’abattre sur lui une catastrophe majeure. Beyrouth, la capitale économique, politique et administratif du pays a été secouée, avant-hier, par une détonation qui s’apparenterait à un gigantesque séisme. Plus de 100 morts et des milliers de blessés, un port inopérant et une partie de la ville quasi-soufflée par l’explosion qui a ému la planète entière.

Les Libanais qui ont vécu ces derniers mois dans un stress permanent, ne pensaient certainement pas que la crise multidirectionnelle qu’ils vivaient ne leur avait pas encore fait toucher le fond. L’explosion aura été une épreuve de plus dans un quotidien déjà douloureux. C’est la goutte qui va peut être faire déborder le vase.

Les habitants de Beyrouth demanderont des comptes à leur gouvernement. Et pour cause, du seul fait de l’existence de cet entrepôt abritant des produits aussi dangereux mériterait une enquête approfondie. Mais plus important encore, les victimes de cette catastrophe viendront hanter la vie politique du pays et mettront à nu un système politique minée à la base. Un système imaginé et vendu par les occidentaux à un Liban, à l’époque affaibli pas les dissensions communautaires. Les Occidentaux n’ont rien fait d’autre que de «lisser» une organisation tribale pour en faire un Etat. Au lieu d’amener les Libanais à s’entendre, les occidentaux ont consacré leurs divisions et l’Etat qui en est sorti ne ressemblait à rien, faut-il le noter. Et pour cause, il a été établi qu’il est structurellement impossible de solutionner la crise économique dans laquelle se débatte le pays. Aucune solution préconisée n’a eu l’aval de toutes les communautés. Bref, l’explosion d’avant-hier vient exacerber une situation quasi-insoluble.

Il ne s’agit pas de lier directement l’une à l’autre, mais il est entendu que la gestion d’un tel sinistre recommande un maximum de cohésion au niveau de l’Etat et de la société. L’occasion de souhaiter une réaction forte des Libanais pour faire montre d’un esprit solidaire à même de reconstruire rapidement ce qui a été détruit. Peut être que ce drame ouvrira les yeux de la société qui pourrait mettre la «libanité» au dessus des considérations tribale et religieuse. C’est dire que l’avenir du Liban pourrait se dessiner à l’aune d’une catastrophe majeure.

Par Nabil.G