<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Libération d’une femme séquestrée par quatre individus</span>

Les services de gendarmerie de Sidi Bel-Abbès ont libéré une femme âgée de 28 ans séquestrée par quatre ravisseurs dans la commune de Sidi Brahim (Sidi Bel-Abbès), a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication du groupement territorial de la gendarmerie nationale.

La chargée d’information du groupement territorial de la gendarmerie nationale, lieutenant Amel Mezhoud, a indiqué que suite à un appel téléphonique sur le numéro vert (1055) d’une femme informant qu’elle est détenue par un individu.

un plan a été élaboré par les éléments de la brigade de recherche soutenus par une autre brigade de sécurité et d’intervention de la gendarmerie nationale, parvenant à localiser le lieu de séquestration et à libérer la victime.

Lors de cette opération, quatre individus impliqués dans l’enlèvement ont été arrêtés et 40 comprimés psychotropes et six téléphones portables ont été saisis, a-t-on fait savoir, soulignant qu’une procédure judiciaire a été engagée contre les mis en cause qui ont été présentés devant l’instance judiciaire.