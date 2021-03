<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Libération d’une personne et arrestation de ses trois ravisseurs</span>

Les éléments de la sûreté de daira de Maghnia (Tlemcen) ont réussi dernièrement à libérer une personne enlevée et à arrêter trois ravisseurs impliqués dans cette affaire, a-t-on appris lundi dans un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Suite à une plainte présentée par un citoyen qui avait fait état du kidnapping de son fils âgé de 40 ans qui était à bord de son véhicule par des individus inconnus, une enquête a été aussitôt déclenchée et les investigations ont permis de localiser l’emplacement des éléments de ce réseau criminel dans un quartier de la ville de Maghnia et de mettre en oeuvre un plan qui s’était soldé par l’arrestation des trois prévenus, la libération de la victime et la récupération de son véhicule, a-t-on indiqué. Une procédure judiciaire a été engagée contre les mis en cause pour «constitution d’association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration, torture et coups et blessures volontaires à l’arme blanche», avant d’être présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Maghnia.