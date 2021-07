Libye: réouverture vendredi de la route côtière

» Les travaux de la remise à niveau et de réaménagement de la route côtière ont été achevés », a déclaré M.Yahia, au terme de la réunion du Comité militaire mixte à Syrte.

« Les forces de la sécurité mixte chargées de sécuriser la route côtière sont prêtes à se positionner le long de la route », a ajouté l’officier supérieur, notant que « la réouverture de la route côtière va soulager les automobilistes et aura un impact positif sur l’activité économique ».

Abordant la sixième réunion du Comité militaire mixte tenue depuis mercredi dans la ville de Syrte, le général Mustapha Yahia a indiqué que » la réunion a passé en revue plusieurs dossiers dont le retrait des mercenaires étrangers et l’échange de prisonniers ».

La réouverture de la route côtière relève des prérogatives du Comité militaire mixte 5+5 et non pas du gouvernement de l’unité nationale dirigé par Abdelhamid Dbeibah », a indiqué récemment le Comité militaire mixte dans un communiqué.

La Libye connait depuis quelques mois une nette amélioration en termes de rétablissement de la paix et de la relance économique. Les nouvelles autorités se sont employées à relancer l’ensemble des secteurs sensés améliorer le quotidien des libyens. Elles s’emploient à présent à préparer les élections générales prévues le 24 décembre prochain.

