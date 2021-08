Ligue 1: la LFP dévoile le calendrier de fin de saison

Ainsi, la 35e journée a été confirmée pour le lundi 9 août et sera tronquée de deux reconcentres : Olympique Médéa – JS Kabylie et NC Magra – WA Tlemcen, en raison de l’engagement de la JSK et du NCM en finale de la Coupe de la Ligue professionnelle, prévue le lendemain au stade Olympique du 5-Juillet (Alger).

La 36e journée débutera le dimanche 15 août et sera clôturée deux jours plus tard, avec le déroulement de quatre matchs décalés : JS Kabylie – ES Sétif, JSM Skikda – NC Magra, WA Tlemcen – JS Saoura et USM Bel-Abbès – Olympique Médéa.

Les 37e et 38e journées se joueront respectivement les vendredi 20 août et mardi 24 août.

Enfin, le match JSM Skikda – JS Kabylie, comptant pour la mise à jour de la 30e journée de championnat et qui viendra clôturer la saison 2020-2021, est fixé au samedi 28 août.

Calendrier de fin de saison:

– 35e journée: lundi 9 août

– Les matchs décalés de la 35e journée (samedi 14 août): O. Médéa -JS Kabylie, NC Magra -WA Tlemcen

– 36e journée: dimanche 15 août

– Les matchs décalés de la 36e journée (mardi 17 août): JS Kabylie – ES Sétif, JSM Skikda – NC Magra, WA Tlemcen – JS Saoura, USM Bel-Abbès – O. Médéa

– 37e journée: vendredi 20 août

– 38e et dernière journée: mardi 24 août

– Match de mise à jour (30e journée) samedi 28 août: JSM Skikda – JS Kabylie.