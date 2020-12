<span style='text-decoration: underline;'>A PRÈS DE 60 MILLIONS DE CTS PAR PERSONNE</span>:<br><span style='color:red;'>L’immigration clandestine fait la fortune des passeurs</span>

Les passeurs sur le littoral de la 2ème ville du pays s’enrichissent sur le dos d’une jeunesse perdue, à la recherche d’un voyage vers l’autre rive.

Ils sont jeunes ou pères de famille qui tentent de quitter illicitement le territoire national et faire une traversée maritime de quelques heures pour atteindre les côtes espagnoles. Ces individus payent jusqu’à 60 millions de cts pour faire un voyage de quelques heures et arriver rapidement. Pour cela les embarcations équipées de moteurs puissants sont faites pour ça et les passeurs profitent de ce trafic juteux qui leur rapporte des milliards en organisant des voyages chaque nuit. Ces passeurs ne reculent devant rien, leur objectif est d’avoir de l’argent et d’emmener un nombre maximum de voyageurs quelque soit leur sort. Des vidéos de Harragas sont souvent diffusées sur les réseaux sociaux, montrant leur joie à l’approche des terres espagnoles. D’autres jeunes ont malheureusement péri en tentant de rejoindre les terres ibériques. Plusieurs familles des différentes wilayas du nord du pays, pleurent encore la perte de leurs enfants,alors qu’il faut savoir que si une partie est repêchée, les corps de plusieurs autres ne seront jamais retrouvés, laissant des souvenirs amères à leurs proches, notamment leurs parents. Il est à rappeler qu’une fois arrivé en Espagne, le passeur tente de retourner à Oran. Ces derniers sont souvent interceptés par les gardes de côtes. Des vidéos se sont propagées ces derniers jours montrant l’interception de ces embarcations près des plages. Notons que des jeunes risque leurs vies pour atteindre l’autre rive, malgré les catastrophes et la mort de plusieurs d’entre eux périodiquement. D’autres jeunes sont déterminés à faire le voyage, même s’ils savent que leurs chances de survie restent minime surtout en cas de panne du moteur.

Fethi Mohamed