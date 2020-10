<span style='text-decoration: underline;'>Campagne référendaire</span>:<br><span style='color:red;'>L’importance des amendements proposés soulignée par la presse oranaise</span>

Les quotidiens paraissant à Oran ont mis en exergue, dans leur édition du dimanche, les déclarations de plusieurs animateurs de la campagne référendaire sur l’amendement de la constitution, qui ont souligné l’importance des dispositions sur l’alternance au pouvoir et la mise en place de jalons d’une bonne gouvernance de l’Algérie nouvelle.

El Djoumhouria ouvre sa une sur l’intervention du Président de la république, Abdelmadjid Tebboune, devant les cadres du ministère de la Défense nationale (MDN), dans laquelle il a considéré que «le plébiscite des amendements de la constitution consolidera les bases de l’Algérie nouvelle». En pages intérieures et sous le titre générique «Plaidoiries pour le référendum du 1er novembre», le journal a rendu compte de la rencontre animée par le SG du FLN qui a estimé que le projet soumis à l’approbation du peuple est «une révolution qui consolidera le principe de la séparation des pouvoirs».

Le journal a également consacré une bonne place aux rencontres animées par le SG du RND et le président du mouvement Islah, appelant à voter pour les amendements de la constitution. Le quotidien Cap Ouest, dans un éditorial consacré au «Débat populaire», voit dans l’intérêt particulier accordé à la campagne référendaire «un signe de santé» car, «les citoyens sont conscients de l’importance du vote».

«Les Algériens sont devenus plus conscients de leur rôle dans l’édification de l’Algérie nouvelle qui a besoin de tous ses enfants pour aller de l’avant», écrit-il. Enfin Ouest Tribune rend compte des principales activités organisées à travers le pays dans le cadre de la campagne référendaire.