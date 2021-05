<span style='text-decoration: underline;'>Législatives du 12 juin</span>:<br><span style='color:red;'>L’importance du prochain scrutin dans la mise en place d’institutions fortes</span>

Les journaux paraissant à Oran ont mis, dans leur édition du dimanche, l’importance des élections législatives du 12 juin prochain dans la mise en place d’institutions fortes et dans l’avènement d’un changement effectif.

Dans ce cadre, « El Djoumhouria » a souligné que les candidats à ces élections étaient unanimes, lors des meetings et rassemblements animés durant le trois premiers jours de la campagne, à mettre en relief « l’importance que constitue ce scrutin dans le processus d’édification d’institutions légitimes. » Le même titre de la presse nationale ajoute : « convaincus du projet d’édification d’un Etat de droit et de justice et de l’avènement d’une Algérie nouvelle, fondée sur la légitimité populaire et promise par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les animateurs de la campagne électorale ont appelé les citoyens à se rendre en force le jour du scrutin pour opérer le changement attendu. »

En pages intérieures, le journal a rapporté les activités des partis et des déclarations des leaders politiques à l’occasion de cette campagne électorale. De son côté, « Cap Ouest » a fait état de l’appel des candidats au scrutin du 12 juin à réhabiliter l’action politique pour matérialiser le changement et amorcer une dynamique de développement. Le même quotidien a publié un entretien avec un candidat d’une liste indépendante de la wilaya d’Oran qui a expliqué que sa participation à cette compétition électorale est venue suite à l’appel adressé aux jeunes par le Président de la République pour qu’ils investissent le champ politique et contribuent dans l’avènement de l’Algérie nouvelle. Pour sa part, « Ouest Tribune » a souligné « l’importance du discours politique et des programmes électoraux pour inciter les citoyens à voter massivement pour hâter l’avènement de la nouvelle Algérie », tout en relevant « le dynamisme des jeunes candidats et leur discours politique renouvelé. » Enfin, « Le Patriote » a consacré deux pages aux principaux faits du troisième jour de la campagne électorale et aux déclarations de certains candidats de la wilaya d’Oran qui ont considéré que ce prochain scrutin permettra de « consacrer la volonté populaire et couper la voie à l’argent sale. »