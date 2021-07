<span style='text-decoration: underline;'>Tébessa</span>:<br><span style='color:red;'>L’incendie de la forêt de Djebel El Atef circonscrit</span>

Les éléments de la Protection civile, ceux de la conservation des forêts et des citoyens volontaires ont réussi à circonscrire l’incendie qui s’était déclaré dimanche dernier dans la forêt de Djebel El Atef, au chef-lieu de wilaya de Tébessa, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction locale de la Protection civile.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur de wilaya de la Protection civile, le lieutenant-colonel Sadek Draouet a indiqué que la situation a été maîtrisée mardi soir avec l’extinction complète des flammes, après plus de 48 heures d’intervention. Il a fait savoir, dans ce même contexte, que des équipes de surveillance des directions concernées sont toujours sur le terrain pour assurer une intervention rapide en cas de nouveau départ de feu. L’incendie qui s’était déclaré dans la matinée de dimanche dernier dans cette forêt, située au niveau de Djebel El Atef de la ville de Tébessa, s’est grandement propagé en raison des températures élevées, des vents forts et du terrain difficile, ce qui a rendu les interventions des équipes sur le terrain ardues, a affirmé la même source.

La lutte contre cet incendie qui a duré trois jours a mobilisé d’importants moyens et fait l’objet d’un suivi sur le terrain par les services de la Direction générale de la Protection civile (DGPC), sous la supervision du directeur de l’organisation et de la coordination des secours, le colonel Khelifa Moulay, a ajouté le directeur de wilaya de la Protection civile. Il a aussi rappelé que des moyens matériels et humains importants ont été mobilisés, notamment 370 éléments de la Protection civile de la wilaya de Tébessa, tous grades confondus, et 27 camions anti-incendies pour assurer le bon déroulement de cette opération.

Selon la même source, les efforts déployés pour mettre fin à cet incendie ont également été soutenus par des colonnes mobiles de lutte contre les incendies de forêts et de récoltes des wilayas de Guelma, El Oued, Souk Ahras et Oum El Bouaghi, avec la mobilisation d’un total de 60 éléments de divers grades et 20 camions d’intervention. Les statistiques préliminaires indiquent que la surface détruite dans cet incendie varie entre 50 et 100 ha de couvert forestier, touchant trois régions, à savoir les zones de Haouz El Atef, Haouz Tela et Haouz El Azmar, a-t-on noté.