<span style='text-decoration: underline;'>Les vieux réflexes ont la peau dure à Aïn El Turck</span>:<br><span style='color:red;'>L’informel ressuscite de ses décombres</span>

Sans avoir l’air d’y toucher, l’informel ressuscite des décombres de la grande opération de réaménagement, ayant été entamé le mois dernier, qui a ciblé plusieurs zones du chef-lieu de la daïra.

En effet, selon le constat établi sur le terrain, des revendeurs se réapproprient sournoisement des espaces à l’intérieur du désormais ancien lieu de commerce communal des fruits et légumes et le marché aux puces, mitoyen à l’ex-souk el fellah, ainsi que dans les alentours immédiats de l’exigu bureau de poste d’Aïn El Turck.

Différents produits sont proposés à la vente par ces contrevenants sur des tréteaux de fortune ou sur des toiles en plastique étalées à même le sol. « On chasse le naturel, il revient au galop. C’était prévisible, la faune de l’informel a la peau dure. Il faudrait beaucoup de temps et autant de patience pour en venir à bout », a fait remarquer un riverain domicilié non loin de la place du 1er novembre 1954.

Un autre son de cloche s’est fait entendre chez des revendeurs à la sauvette, qui naviguent dans le sillage des activités estivales et ayant déploré avec amertume le fait « d’avoir été sacrifiés sur l’autel de cette opération de restauration de grande envergure, lancée tambour battant. A aucun moment, ils n’ont pensé à nous autres, qui sommes tombés dans la débine du jour au lendemain et ce, sans tourmenter les consciences. Nous ne pouvons nous obliger à une résignation apathique pour éviter de sombrer dans la mouise. Chacun de nous à une famille à nourrir et nous n’allons pas les abandonner », avant de lancer avec une pointe de dépit « nous espérons attirer l’attention des responsables concernés pour qu’ils daignent se pencher sur notre situation ». Toujours est-il que, selon les informations glanées par notre journal, certains de ces revendeurs à la sauvette, qui ont réinvesti la voie publique, semblent beaucoup plus à plaindre qu’à blâmer.

Cependant, cela n’empêche nullement que cette morbide situation compromette un tant soit peu toute préservation de la restauration du cadre environnemental dans cette municipalité côtière, qui s’apprête à accueillir dans les prochains jours un grand événement sportif international.

Rachid Boutlélis