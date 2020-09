<span style='text-decoration: underline;'>AG élective du COA</span>:<br><span style='color:red;'>L’instance olympique explique les raisons du rejet de la candidature de Bernaoui</span>

Le rejet du dossier du président de la Fédération algérienne d’escrime (FAE), Salim-Raouf Bernaoui, candidat au poste de président du Comité olympique et sportif algérien (COA), a été motivé par plusieurs textes réglementaires, a expliqué un communiqué de l’instance olympique.

Le bureau exécutif du COA, réuni sous la présidence de Mohamed Meridja, président par intérim de l’instance, pour étudier et délibérer sur les cinq dossiers de candidatures pour l’élection du président du COA pour le restant du mandat, s’est exprimé, dans son communiqué, sur le refus de la candidature de Bernaoui qui tombe sur deux infractions qui l’ont mis hors course pour l’assemblée élective du 12 septembre. Selon le COA, l’intéressé ne remplit pas les conditions contenus dans les articles 24 et 25 des statuts du COA, expliquant que le document qu’il a présenté, sous forme de procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne d’escrime (FAE), non visé et non validé par les services habilités du MJS, mentionne son retour à la présidence de l’instance. «La notion de retour n’est pas prévue par la réglementation et contrevient aux dispositions légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement des structures d’organisation et d’animation sportive.», a souligné le communiqué du COA. En outre, l’instance olympique a expliqué que ces dispositions stipulent dans l’article 62 de la loi 13-05 du 13 juillet 2013, relative à l’organisation et le développement des activités physiques et sportive qu’il est interdit le cumul entre la responsabilité exécutive et élective au niveau nationale et local au sein et entre les structures d’organisation et d’animation sportive, d’une part, et la responsabilité administrative au sein des institutions de l’Etat relevant du secteur chargé des sports, qui confère au concerné un pouvoir de décision, d’autre part. L’instance olympique a rappelé que le candidat Bernaoui a été déchu de sa qualité de membre de l’assemblée du COA depuis son remplacement au sein du Comité exécutif, pour le motif d’absences répétées et en application des articles 33 et 35 des statuts de l’instance. A cet effet, et pour d’autres volets concernant la tenue de l’AG élective de samedi prochain, le président par intérim du COA, Mohamed Meridja animera un point de presse, mardi à 10h00 au siège du COA.