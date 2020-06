<span style='text-decoration: underline;'>Journal officiel</span>:<br><span style='color:red;'>L’interdiction de l’utilisation du lait en sachet subventionné par tout agent économique</span>

L’ utilisation du lait pasteurisé conditionné en sachet par tout agent économique, notamment par les établissements de débits de boissons, les cafés et les restaurants est désormais interdite, selon un décret exécutif publié au journal officiel n 35.

Il s’agit du décret exécutif, signé par le premier ministre, Abdelaziz Djerad, correspondant au 8 juin 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n 01-50 du 12 février 2001 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachets. Ainsi, il a été précisé dans ce texte que la réorientation et/ou l’utilisation de la poudre de lait subventionnée pour la fabrication du lait entier pasteurisé ou d’autres produits ou produits laitiers et dérivés, ainsi que l’utilisation du lait pasteurisé conditionné en sachet, par tout agent économique, notamment par les établissements de débits de boissons, les cafés et les restaurants, sont interdites, conformément à la législation en vigueur».

«Tout manquement à cette disposition est sanctionné, conformément à la législation en vigueur», précise le texte modifié. Pour rappel, l’Algérie avait augmenté ses importations de poudre de lait au cours des dix (10) dernières années pour atteindre 180.000 tonnes en 2019 contre 90.000 en 2009. L’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL) distribue une moyenne mensuelle de prés de 8.000 tonnes de poudre de lait au profit des laiteries du pays.