<span style='text-decoration: underline;'>GC Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>L’intervention de la DJS met un terme à la grève des joueurs</span>

Les joueurs du GC Mascara ont mis fin à leur grève après l’intervention des autorités locales qui se sont engagés à aider le club à surmonter ses problèmes financiers, a-t-on appris mercredi de la direction de cette formation pensionnaire de la Ligue deux de football.

Cette reprise des entrainements, intervenant avant quelques jours seulement du coup d’envoi de la phase retour du championnat, fait suite à l’entrevue accordée par le directeur local de la jeunesse et des sports (DJS), Lahcen Laadjadj, au président du GCM, Nacereddine Merabiha, et au cours de laquelle le représentant du wali « s’est engagé à tout mettre en £uvre pour apporter le soutien nécessaire au club, aussi bien sur le plan financier que moral», a-t-on précisé de même source. Dans ce registre d’ailleurs, la DJS a attribué un lot d’équipements dédié aux jeunes catégories des «Vert et Blanc» dans une initiative qui a été appréciée par la direction du «Ghali», souligne-t-on encore. Par ailleurs, le GCM, qui est sans entraineur après la démission en début de semaine de Moulay Haddou, a engagé deux nouveaux joueurs à l’occasion du mercato hivernal, à savoir, Kebaili Cherif et Kada Réda, tous les deux en provenance de l’USM El Harrach (Ligue 2), selon la même source. Le GCM, revenu cette saison en Ligue 2, a terminé la phase aller à la 4e place avec 26 points distancé de neuf unités par le leader le RC Kouba, sachant que seul le premier de ce groupe Centre-Ouest accèdera en Ligue 1 en fin d’exercice.