<span style='text-decoration: underline;'>CHAMPIONNAT D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME (SENIORS)</span>:<br><span style='color:red;'>Livraison du stade d’Oran et son annexe avant fin février</span>

Le nouveau stade de 40.000 places d’Oran ainsi que le stade d’athlétisme, tous deux relevant du complexe sportif en cours de réalisation, seront livrés avant fin février 2021 pour accueillir le championnat d’Afrique d’athlétisme (seniors) prévu dans la capitale de l’Ouest en juin 2021.

Des orientations dans ce sens ont été ainsi données lors d’une «importante réunion», tenue mercredi à Oran et qui a regroupé les différents intervenants dans l’organisation de cette épreuve, programmée initialement à Alger en juin 2020, selon Sofiane Benchekor, responsable des infrastructures sportives au sein du Comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM), prévu également à Oran, en été 2022. Les responsables de l’entreprise chinoise chargée de la réalisation du grand stade et son annexe, tout comme ceux de l’entreprise chargée de poser la piste d’athlétisme, ont été sommés de livrer les deux équipements avant la fin du mois de février, une condition sine qua non pour la tenue à Oran du championnat d’Afrique d’athlétisme», a déclaré M. Benchekor à l’APS. «En tant que COJM, nous considérons ce rendez-vous comme une aubaine pour tester les nouveaux équipements en prévision des JM, d’où notre implication totale dans l’organisation du championnat d’Afrique», a-t-il ajouté. En présence, entre autres, du président de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), Dib Abdelhakim, et du représentant du ministère de la jeunesse et des sports, les participants à cette réunion déroulée au niveau du siège du COJM ont insisté sur la nécessité de livrer les deux infrastructures concernées par le championnat d’Afrique d’athlétisme dans les délais impartis, a indiqué le même responsable. Une délégation de la Confédération africaine d’athlétisme est attendue à Oran en février prochain pour s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs, a fait savoir M. Benchekor, qui s’est montré, «optimiste» quant aux capacités de l’Algérie d’honorer ses engagements dans ce registre. Tous les obstacles ont été levés pour permettre à l’entreprise chargée de la pose de la piste d’athlétisme au niveau du stade principal et celui d’entrainement d’entamer ses travaux, tout comme l’entreprise chinoise chargée de la réalisation du grand stade qui ne lui restent que quelques travaux pour achever ses chantiers dans les deux équipements», a rassuré M. Benchekor.