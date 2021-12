<span style='text-decoration: underline;'>EHU d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>L’obligation vaccinale dans le corps médical soulignée</span>

Des membres du comité du pilotage pour la prise en charge du covid-19 à Oran ont mis lundi l’accent sur l’obligation vaccinale dans le corps médical et du pass sanitaire pour accéder aux espaces publics, pour endiguer la nouvelle vague qui se profile à l’horizon.

Pour le Pr Mohamed Boubekeur, membre de ce comité de pilotage, qui s’exprimait dans une conférence de presse, la vaccination et le pass sanitaire sont «plus que nécessaire» pour pouvoir voir le bout du tunnel et sortir de la crise sanitaire, qui n’a que trop duré. Cependant, le taux de vaccination contre la Covid-19 demeure faible comme l’atteste les chiffres de la vaccination au niveau de l’Etablissement hospitalier universitaire (EHU) d’Oran «1er novembre» qui n’ont pas dépassé 19%, les 81% restant n’étant toujours pas vacciné, a indiqué lundi la cheffe de service médecine du travail de cet établissement, Pr. Medjane Rabiaa. Lors de cette conférence de presse, organisée au niveau de l’EHU par le comité de pilotage pour la prise en charge (des malades) de la Covid-19, avec la participation de plusieurs chefs de service, la Pr. Medjane a fait savoir que parmi le personnel de l’hôpital estimé à 5.454 travailleurs, un taux de 19% seulement est vacciné. L’incidence de la Covid-19 dans cet établissement a atteint 29% et 19% des travailleurs ayant contracté le virus ont nécessité une hospitalisation, a précisé cette spécialiste, relevant qu’»il se pourrait qu’un autre nombre de travailleurs aient contracté le virus sans l’avoir déclaré». Pour leur part, les membres du comité ont insisté sur l’obligation du pass sanitaire pour accéder aux espaces publics. Abordant la situation sanitaire actuelle, (l’EHU d’Oran gère l’hôpital de Nedjma réservé principalement à la pandémie de Covid-19), les membres du comité l’ont qualifié «d’inquiétante», faisant savoir que l’hôpital Nedjma compte actuellement 122 malades dont 14 en réanimation. Le Pr. Salah Lellou, chef de service de pneumologie, mobilisé dès les premiers mois de la pandémie dans lutte contre le virus, a estimé, quant à lui, qu’il faut tirer les leçons des vagues précédentes.