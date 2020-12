Logements: Un manque de cohérence et de transparence ?

Près de 3.500 familles occupant deux grands bidonvilles situés à Sidi Chahmi et Ras El Aïn. seront relogées à partir du mois de janvier de l’année prochaine, a-t-on appris de sources proches de la wilaya. Ce relogement se fera dans 2.500 logements implantés à Oued Tlélat et 1.000 autres à Benfréha, qui sont en phase d’achèvement et seront fin prêts, nous dit-on, avant la fin de l’année en cours. Les mêmes sources indiquent que les opérations de relogement se feront par étapes tout au long du premier trimestre de l’année prochaine. On a également appris par ailleurs que pas moins de 4.000 logements, parfois achevés il y a plus de 7 ans, répartis entre une dizaine de communes de la wilaya n’ont toujours pas été distribués. Selon des sources citées par la presse locale, ce retard s’explique par la grande réticence des services communaux à afficher des listes de bénéficiaires dont le nombre est insignifiant par rapport à celui de tous les demandeurs en attente. Un nombre en augmentation chaque année, ce qui évidemment ne fait qu’accentuer les pressions sur les instances chargées de l’attribution de ces logements. Cependant, et malgré cette contrainte, le wali en poste, comme ses prédécesseurs insiste et ordonne aux chefs de daïra et aux maires des communes retardataires de procéder malgré tout à l’affichage des listes des bénéficiaires dans les plus brefs délais. On peut sans doute comprendre pourquoi les premiers responsables locaux veulent accélérer la procédure d’attribution des quotas de logements disponibles dans les plus brefs délais. Il y a va de la crédibilité des pouvoirs publics qui annoncent la réalisation ici et là de programmes de logements inscrits en «obligations de résultat» sur la feuille de route des walis. Et encore une fois, des «dates» sont annoncées pour l’affichage des listes des bénéficiaires de logements sociaux dans une dizaine de communes. Un affichage qui aura lieu nous dit-on «durant le 1er semestre de l’année prochaine» et qui concerne notamment les communes de Béthioua, Aïn El Bia, Oran, Misserghine, El Kerma, Hassi Mefsoukh, Bousfer, El Ançor. Peut-on croire cette fois au respect de cette échéance quand on connaît l’état des lieux de la gestion globale de ce grand dossier du Logement qui, particulièrement à Oran, souffre d’un grand déficit de transparence et de cohérence dans les différentes actions engagées ou annoncées dans les différents créneaux de distribution des logements sociaux… Même au niveau des chiffres, statistiques et prévisions de réalisation et d’affection de logements, les observateurs avertis notent souvent, d’une période à une autre, des anomalies et des contradictions qui ne gênent en rien les gestionnaires et décideurs qui semblent peu soucieux du contenu de leur communication…

Par S.Benali