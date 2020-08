L’annonce du cessez le feu en Libye a été unanimement saluée par toute la communauté internationale. Mais il n’en demeure pas moins que tout ceci reste enveloppé dans une chape de prudence partagée à tous les niveaux, en commençant par l’ONU, qui espère une meilleure lecture de cette annonce surprise, qui faut-il le rappeler ,a été faite par les deux autorités en conflit dans ce pays, à travers deux communiqués distincts de Fayez al-Sarraj, chef du GNA, basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, et Aguila Saleh, président du Parlement élu, basé dans l’est du pays.

En plus d’«un cessez-le-feu immédiat et l’arrêt de tous les combats sur tout le territoire libyen », les deux parties ont aussi annoncé que des élections seront organisées dans un avenir proche (certains parlent du mois de mars). A voir de près, on est dans un vrai processus de paix qui pourrait mettre fin à une guerre civile et un chaos dévastateur dans lequel est plongé le pays depuis 2011.

Mais dans le dossier libyen, il reste toujours à prendre en compte les positions des puissances étrangères. Certaines capitales se sont trop engagées dans le conflit pour adopter aujourd’hui un profil bas. Cependant, il en ressort une certitude, au vu des déclarations des uns et des autres. Personne ne semble avoir intérêt à voir une Libye divisée en deux ou trois régions. Cette idée, qui pourtant, avait fait son chemin il y a un certain temps, où l’on parlait de gouvernement en Tripolitaine, en Cyrénaïque ou au Fezzan, est totalement abandonnée aujourd’hui. Même ceux qui se sont engagés militairement dans le conflit n’en veulent plus et ont fini par comprendre qu’il faut avoir une Libye unie et sous un seul gouvernement.

Le scénario qui semble se dessiner est de reconstruire la Libye sans les personnalités qui étaient au devant de la scène ces dernières années. On comprend que le maréchal Haftar comme Fayez al-Sarraj risquent de ne pas faire partie de la future Libye. En tous les cas, il est peut être trop tôt pour se prononcer sur ces détails. Les élections prochaines, dont on parle dans les communiqués des deux parties, trancheront à coup sûr cette probabilité.

Mais quoi qu’il en soit, présentement l’urgence est ailleurs, et comme l’a si bien dit le ministre algérien des Affaires étrangères lors de sa visite à Moscou « les chars et les canons ne pouvaient être une solution à la crise libyenne, qui doit être réglée par le dialogue et le retour à la table des négociations».

Par Abdelmadjid Blidi